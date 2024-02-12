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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ30 مليون جنيه.. فرج عامر يكشف تفاصيل إعارة زياد كمال لنادي الزمالك

زياد كمال
زياد كمال

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، تفاصيل إعارة زياد كمال لنادي الزمالك من نادي إنبي.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: “إنبي أعار زياد كمال لنادي الزمالك لمدة موسمين ونصف، نظير 30 مليون جنيه، طبقا لما أكده الكابتن حلمي طولان، مثل هذا العقد جديد على الكرة المصرية”.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية عقب مباراة الفيوم الودية، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب نادي البنك الأهلي.

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جوميز يستعين بالناشئين في وديات الزمالك

 تدريبات بدنية

 

وحرص  البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك على منح تعليمات للجهاز المعاون بقيادة تدريبات بدنية للاعبين عقب اللقاء.

وأدى الثنائي محمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" تدريبات إضافية عن اللاعبين الأساسيين في ظل مشاركتهما في الشوط الثاني من اللقاء.

وكان الزمالك فاز على الفيوم بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب نادي البنك الأهلي، سجل "زيزو" 3 أهداف "هاتريك" ويوسف أوباما هدف.

كما حقق الفريق الفوز على نظيره فريق ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، سجل هدفي الفوز للأبيض كل من ناصر ماهر وسيف الجزيري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير 2024 في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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