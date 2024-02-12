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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوميز يستعين بالناشئين في وديات الزمالك

صدى البلد

أعلن اللاعب أحمد حسن عن تصعيد جوميز عددا من ناشئي الزمالك في مباريات الودية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب أحمد حسن:"جوميز يستغل وديات الزمالك في الدفع بعدد من الناشئين لتصعيد أفضل العناصر للاعتماد عليهم في المباريات الرسمية".

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين خاضوا ودية ليفلز اليوم، تدريبات بدنية إضافية عقب انتهاء المباراة التي أقيمت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وكان الزمالك فاز على نظيره ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، سجل هدفي الفوز للأبيض كل من ناصر ماهر وسيف الجزيري.

 

 

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