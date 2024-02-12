أحمد حسن يكشف عن شرط باتشيكو لحل أزمته مع الزمالك

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن قرار باتشيكو لحل أزمته مع نادي الزمالك .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مصدر.. باتشيكو يطلب مستحقاته كاش للموافقة على حل قضيته مع الزمالك ".

وكان الزمالك فاز على الفيوم بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب نادي البنك الأهلي، سجل "زيزو" 3 أهداف "هاتريك" ويوسف أوباما هدف.

كما حقق الفريق الفوز على نظيره ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، سجل هدفي الفوز للأبيض كل من ناصر ماهر وسيف الجزيري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز