محمود مسلم: أي تهديد لأمن مصر القومي يترتب عليه رد فعل عنيف منها.. فيديو

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن موقف مصر من اليوم الأول في قضية غزة موقف واضح وصامد سواء في الدفاع عن أمنها القومي أو الدفاع غن الإخوة الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، مصر من اليوم الأول ترفض التهجير، وتؤكد أن هذا أمر غير مقبول سواء التهجير لمصر أو أي مكان آخر.

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر من اليوم الأول تؤكد على حمايتها والحفاظ على أمنها القومي، وأي تهديد لأمنها القومي سيترتب عليه رد فعل عنيف من مصر سواء من خلال اقتحام محور فيلادلفيا، كما كانت تنوي إسرائيل، أو من أي إجراء آخر تنوي إسرائيل تصعيد الصراع به في المنطقة، بالإضافة إلى ما يحدث في الجنوب بالبحر الأحمر.

أشار إلى أن مصر أصدرت بيان اليوم بشأنه، فيما يحدث بالشريان الرئيسي للملاحة في العالم والذي يهدد مصر بشكل أو بآخر، اقتصاديا وأمنيا.

