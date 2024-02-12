برلماني: السيناريوهات المصرية مفتوحة للتعامل مع الانفعال الإسرائيلي

قال محمود مسلم ، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن كل هذه التطورات، وهي كلها مصدرها الحرب الإسرائيلية على غزة، تؤكد أن إسرائيل تسير بغشم وشكل عنيف دون أي اعتبار للأطراف الدولية واستقرار المنطقة وكأن المفروض أن المنطقة كلها تدفع ثمنا لبقاء «نتنياهو» في منصبه.

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، «للأسف نتنياهو يجر المنطقة إلى مستنقع لا أحد يعرف متى سينتهي وكيف سينتهي، إصراره على اقتحام رفح الفلسطينية بالطبع سيؤثر على الأمن القومي المصري، وقد يؤدي إلى التهجير، وهو ما ترفضه مصر بشكل أو بآخر، خاصة أن هناك أكثر من 1.4 مليون فلسطيني في هذه المنطقة».

أوضح أن مصر أكدت أكثر من مرة في بيانات رسمية أن كل السيناريوهات مفتوحة بداية من إنهاء العلاقة مع إسرائيل أو نقض اتفاقية السلام بداية التصعيد إذا احتاج الأمر أكثر من ذلك، كل السيناريوهات مفتوحة مع مصر عبر بيانات رسمية للتعامل مع الانفعال الإسرائيلي غير المبرر.

