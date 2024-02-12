كفر الشيخ .. ضبط 75 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

شنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ بالتنسيق مع الرقابة التموينية ومفتشي الأغذية وجهاز حماية المستهلك، حملة مكبرة استهدفت المرور على أسواق بيع اللحوم، لضبط اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

أسفرت الحملة عن ضبط 75 كيلو جرام لحوم بقري غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم تحرير محضر بالمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور محمد بشار وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري.