تحصين 49 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، عن تحصين 48950 طائراً متنوعاً ضد الأمراض الوبائية بمراكز المحافظة.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تحصين عدد 48950 طائراً متنوعاً ضد الأمراض الوبائية المختلفة، فضلاً تحصين 7000 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، وذلك فى إطار جهود الدولة لحماية الطيور من الفيروسات والأوبئة، والحفاظ على صحة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطرى، إنه تم تطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن، وسحب 130 عينة ما قبل البيع من 11 مزرعة بإجمالي عدد 42300 طائر، ومنح 14 تصريح نقل للطيور الحية.