عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 49 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

دواجن
دواجن

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، عن تحصين 48950 طائراً متنوعاً ضد الأمراض الوبائية بمراكز المحافظة.

محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف زراعة الأشجار للحفاظ على البيئة

لزيادة وعي الفتيات.. مراكز شباب كفر الشيخ تشارك في فعاليات برنامج ريحانة.. صور

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تحصين عدد 48950 طائراً متنوعاً ضد الأمراض الوبائية المختلفة، فضلاً تحصين 7000 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، وذلك فى إطار جهود الدولة لحماية الطيور من الفيروسات والأوبئة، والحفاظ على صحة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطرى، إنه تم تطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن، وسحب 130 عينة ما قبل البيع من 11 مزرعة بإجمالي عدد 42300 طائر، ومنح 14 تصريح نقل للطيور الحية.

الأمراض الوبائية الحفاظ على صحة اللواء جمال نورالدين انفلونزا الطيور حماية الطيور صحة المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

إعلام عبري: إسرائيل تجري محادثات مكثفة مع مصر بهدف تنسيق المواقف

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف زراعة الأشجار للحفاظ على البيئة

لزيادة وعي الفتيات.. مراكز شباب كفر الشيخ تشارك في فعاليات برنامج ريحانة.. صور

دعماً للمزارعين.. نائب كفر الشيخ يطالب بزيادة سعر توريد بنجر السكر |صور

إزالة 16 حالة تعدٍ في مركز الرياض بـ كفر الشيخ.. صور

بطول 2700 متر.. محافظ كفر الشيخ: تبطين ترعة منيل إسماعيل بدسوق| صور

محافظ كفر الشيخ يتابع المدارس ويطمئن على انتظام العملية التعليمية.. صور

محافظ كفر الشيخ يعلن تمويل 23 مشروعًا للشباب بـ 6 ملايين جنيه

كفر الشيخ: تحرير 10 محاضر خلال حملة تموينية بقلين

ترشيحاتنا

اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان .. ردد أفضل 110 أدعية لا ترد

انعقاد اللجنة المشتركة الثانية للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوڤينيا | صور

بوابات ومسارات مخصصة|وزارة النقل تستعرض جهود دعم وتيسير عملية التنقل لذوي الهمم

هل يجوز جمع الصلاة وقصرها للمسافر أسبوعا .. ماذا قال الفقهاء

السجن المشدد وغرامة 2000 جنبه عقوبة تزوير بطاقة مسن أو استخدامها للتمتع بحقوقه

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن عدة غارات على قرى جنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أناقتها بإطلالة كاجوال

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

جريء جدا.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار على السوشيال ميديا .. شاهد

فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

الحل الأمثل لزيادة حصة مصر في المياه.. ماذا تعرف عن قناة جونقلي؟

13 إبرة لمكافحة "تأخر الزواج".. عارضة أزياء توثق طريقتها لإنجاب أطفال بالمستقبل| فيديو

آخر مرة.. زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حديث السوشيال ميديا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ