كفر الشيخ .. إزالة 20 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة| صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، تنفيذ 20 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك بقرى مركز كفر الشيخ بمساحة 6339 متراً مربعاً.

جاءت حملات الإزالة، ضمن أعمال المرحلة الأولى للموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.



ومن جانبه، قال محافظ كفر الشيخ، إن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية.

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