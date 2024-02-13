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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شريف الشوباشي يروي كواليس تغطيته الصحفية لقضية "روجيه جارودى"

الشوباشي
الشوباشي

قال الكاتب الصحفي شريف الشوباشي، إنه: "قمت بتغطية صحفية معمقة خلال إقامتي في باريس عن محاكمة المفكر الفرنسى روجيه جارودى بتهمة معاداة السامية، وذلك بسبب كتابه "الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل"، الأمر الذي أزعج الكثير حينها، وأبلغني بذلك أحد المسؤولين بوزارة الخارجية في فرنسا".

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وأضاف الشوباشي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز: "أتذكر جيدا إيريك رولو مستشار رئيس الجمهورية الفرنسية حينها، الذي كان متخصصا في قضايا الشرق الأوسط، حين دافع عني في ذلك الهجوم حينها، وقال إنني كنت حريصا للغاية في كتاباتي وإشارتي إلى أن اليهود اضطهدوا على يد هتلر، ولكن لا يترتب على ذلك أنهم يضطهدون الفلسطينيين".

وواصل: "في تلك الفترة، كان هناك شخصا فرنسيا أعد دكتوراه لينفي فيها وجود أفران الغاز في عهد هتلر، ونشرت عنه موضوعا صحفيا عنه، وحينها تم مهاجمتي أيضا بأنني ضد اليهود، فطلبت من المسؤولين هناك أن يبحثوا عن شخص آخر يقوم بإعداد دكتوراه جديدة لتفنيد المعلومات التي وردت في هذه القضية".

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