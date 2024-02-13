شريف الشوباشي: الانفتاح على العالم الغربي قد يفتح الباب أمام التغريب.. فيديو

قال الكاتب والمفكر شريف الشوباشي، إنّ هناك فجوة استشرافية بين الشباب والكبار، حيث إن استشراف العالم يكون إما من خلال أفق ضيق أو أفق محدود أو أفق منفتح على العالم.

وأضاف "الشوباشي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الشباب يعرف أشياءً كثيرة لا نعرفها نحن الكبار، أما بالنسبة إلى تأثير اتساع الفجوة بين الشباب والكبار على المجتمع، فإن هذا السؤال ليس صعبا في الطرح، ولكن الصعب هو الإجابة عليه".

وتابع الكاتب والمفكر: "الانفتاح على العالم الغربي قد يفتح الباب أمام التغريب وفقدان الهوية والابتعاد عن الأصالة وقيمنا الراسخة وقيم الدين الحقيقية، هذا الانفتاح يحدث عن طريق اللات الأجنبية، وتحديدا اللغة الإنجليزية".

وواصل: "في شبابي، كانت الطبقات الراقية تتحدث اللغة الفرنسية، ولكن الآن معظم الشباب يتحدثون اللغة الإنجليزية"، مشيرًا إلى أن رفاعة الطهطاوي أول من أدرك هذه الفكرة، فقد انبهر بفرنسا، وقال إن هناك قيم في مصر والعالم العربي يجب الحفاظ عليها، عدا ذلك، يجب ان نأخذ من الغرب لأنه متقدم على العالم العربي بمراحل.