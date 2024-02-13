عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف الشوباشي: الانفتاح على العالم الغربي قد يفتح الباب أمام التغريب.. فيديو

شريف الشوباشي
شريف الشوباشي

قال الكاتب والمفكر شريف الشوباشي، إنّ هناك فجوة استشرافية بين الشباب والكبار، حيث إن استشراف العالم يكون إما من خلال أفق ضيق أو أفق محدود أو أفق منفتح على العالم.

txt

شديد الرزانة والعقل|فريدة الشوباشي: التاريخ سيسجل ما تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية

txt

برلماني: إعلان الخطة التنفيدية للحوار الوطني انعكاس لثوابت ترسيخ لغة الانفتاح المرحلة القادمة

وأضاف "الشوباشي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الشباب يعرف أشياءً كثيرة لا نعرفها نحن الكبار، أما بالنسبة إلى تأثير اتساع الفجوة بين الشباب والكبار على المجتمع، فإن هذا السؤال ليس صعبا في الطرح، ولكن الصعب هو الإجابة عليه".

 

وتابع الكاتب والمفكر: "الانفتاح على العالم الغربي قد يفتح الباب أمام التغريب وفقدان الهوية والابتعاد عن الأصالة وقيمنا الراسخة وقيم الدين الحقيقية، هذا الانفتاح يحدث عن طريق اللات الأجنبية، وتحديدا اللغة الإنجليزية".

 

وواصل: "في شبابي، كانت الطبقات الراقية تتحدث اللغة الفرنسية، ولكن الآن معظم الشباب يتحدثون اللغة الإنجليزية"، مشيرًا إلى أن رفاعة الطهطاوي أول من أدرك هذه الفكرة، فقد انبهر بفرنسا، وقال إن هناك قيم في مصر والعالم العربي يجب الحفاظ عليها، عدا ذلك، يجب ان نأخذ من الغرب لأنه متقدم على العالم العربي بمراحل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

الأسطورة مش بالكلام.. إبراهيم حسن يهاجم صلاح بعد تهربه من لقاء العميد بإنجلترا.. ورد صادم من مساعدي اللاعب

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

لأول مرة.. حمدي الوزير يكشف عن موفقه من الهجوم على إعلانه

التعامل مع الأبناء.. محمد صلاح يوجه رسالة للآباء والأمهات عبر إنستجرام

أخبار الفن| حقيقة هجرة علا غانم.. ونصيحة رحاب الجمل في عيد الحب.. ومحمود عامر وزوجته يثيران الجدل

اخبار مصر| مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. عدم استقرار جوي يضرب مصر

العاهل الأردني: اجتياح رفح يؤدي إلى كارثة إنسانية

كيفية استخراج جواز سفر في أسرع وقت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير جدا .. مايا دياب تثير الجدل بفستان جريء

الأسطورة مش بالكلام.. إبراهيم حسن يهاجم صلاح بعد تهربه من لقاء العميد بإنجلترا.. ورد صادم من مساعدي اللاعب

في الحالات الشديدة.. اكتشف علاج آلام الظهر الطبية

الإقلاع عن التدخين يحميك من مرض خطير.. تفاصيل

فيديو

طلبت كدة.. ديو غنائي جديد بين دياسطي ومعجزة من فيلم درويلة.. فيديو

مفاجأة للمصريين.. قانون رعاية حقوق المسنين

أين اختفى السكر من الأسواق؟.. شركات الإنتاج تكشف الحقيقة

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ