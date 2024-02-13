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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شريف الشوباشي يروي كواليس كتابته مسرحية "لن تسقط القدس".. فيديو

شريف الشوباشي
شريف الشوباشي

قال الكاتب الصحفي شريف الشوباشي، إنه: "حين كتبت مسرحية "لن تسقط القدس"، الذي قدم بطولتها الفنان الراحل نور الشريف، والفنانة عفاف راضي، فوجئت بما كتبه النقاد الفنيين حينها عن العمل المسرحي، حين اكتشفت أنه للأسف الشديد أن النقاد الذين أعرفهم بشكل شخصي كتبوا مدح كبير للغاية، والنقاد الذين لا أملك أي معرفة شخصية بهم هاجموني بشكل كبير".

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وأضاف الشوباشي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز: "شعرت بالحزن حين اكتشفت أن النقاد يكتبون على أساس معرفتهم الشخصية بالمؤلف، بالإضافة إلى أن النقد كان سطحيا بشكل غير طبيعي، ولا يوجد به أي تعمق، فأنا كتبت مسرحية ادعي أن بها فكر عميق، ولم أرى النقد على مستوى الفكرة نفسها".

 

وواصل: "كنت سأتقبل أي نقد واضح ومعمق حول مسرحية "لن تسقط القدس"، بل سأتعلم منه كثيرا، وأتذكر حين كتب أحد النقاد: "هذا نص ضعيف، ولولا نور الشريف لما نجحت المسرحية"، فذلك تعليق مريب للغاية، ويعبر عن جمهور "الترسو"، فهنا ظهر أن هناك نقاد لا يقدرون الكلمة أو النص، بل يشغلون بالهم بالنجم الذي يقدم العمل الفني".

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