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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعمير دمياط الجديدة يشن حملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين

تعمير دمياط الجديدة
تعمير دمياط الجديدة

أعلن دكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة على إشغالات الباعة الجائلين والمحلات والأسواق التجارية بالمدينة؛ لضبط الشارع، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير.

وأوضح أنه تم ضبط ومصادرة عدد كبير من المضبوطات المختلفة " كراسى وإستاندات وموازين و وثلاجات عرض وأعلام وفتارين سجائر " ، وتم إيداعها بمخازن الجهاز،  وتحرير محاضر مخالفات متنوعة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى على الأعمال الجارى تنفيذها وإزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.

أكد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن ذلك يأتى فى إطار حرص إدارات الجهاز المعنية فى القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتى تسئ إلى المظهر الحضارى والجمالى، وتأتى تلك الحملات سعياً من  الجهاز فى الحفاظ على الصورة الحضارية للمدينة ومنعاً لإنتشار العشوائية.

ووجه دكتور مهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز ، الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين.. مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.

أضاف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن الجهاز يعمل على قدم وساق على مدار الـ24 ساعة، لإبطال كافة محاولات إنتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالى والشكل الحضارى للمدينة.

وأشار إلى استمرار حملات إزالة المخالفات فى جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يومياً، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

ولفت إلى أن الحملة كانت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد محمود عبيد رئيس قطاع شرق الدلتا لشرطة التعمير ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز .

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دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية اشغالات الباعة الجائلين الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسواق الاسكان والمرافق التنمية وتطوير المدن الشكل الحضاري

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