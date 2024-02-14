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رئيس التحرير
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ديني

افتتاح معرض للملابس بكلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة

افتتاح معرض للملابس
افتتاح معرض للملابس بكلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أهمية تحقيق التكافل الاجتماعي والإسهام في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور من خلال تنظيم معارض الملابس المجانية والمخفضة للطلاب بكليات الجامعة.

افتتاح معرض للملابس بكلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة

وقام الدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري، بافتتاح معرض الملابس المقام بكلية الصيدلة بنات بالقاهرة، بحضور الدكتورة زينب القصبي زلط عميدة الكلية، والدكتورة هبة الله إبراهيم وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وسعاد بكر الأمين العام المساعد لفرع البنات.

وأوضح الدكتور محمد فكري خضر أن المعرض يأتي في إطار خدمة الطالبات والعناية بهن ضمن رسالة الجامعة نحو طلابها وطالباتها من المصريين والوافدين.

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رئيس جامعة الأزهر يشيد بعناية الإمام الأكبر بالطلاب الوافدين من قارة إفريقيا

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يُعنى بالطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أننا في جامعة الأزهر نعمل جاهدين على إعداد الطلاب الوافدين من قارة أفريقيا؛ ليكونوا سفراء للوسطية والاعتدال والتسامح في بلادهم؛ جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الندوة التي نظمها المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

ونقل رئيس جامعة الأزهر للحضور جميعًا من سفراء الدول الأفريقية والطلاب الوافدين تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعواته الصادقة لأبنائه الطلاب الوافدين بطيب الإقامة والتعليم في جمهورية مصر العربية وفي الأزهر الشريف جامعًا وجامعة كعبة العلم وقبلة العلماء.

وتابع رئيس الجامعة الحديث عن  مرصد الأزهر العالمي والذي أنشئ في عهد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ليرصد الفكرَ المتطرفَ الهَدَّامَ في جميع أنحاء العالم ويَرُدَّ عليه بأكثرَ من أربعَ عَشَرَةَ لغةً عالمية، إضافة إلى الرواق الأزهري الذي انتشر في جميع محافظات مصر وهو تعليم غير نظامي يقوم على تحفيظ القرآن الكريم للصغار والكبار وتدريس العلوم العربية والشرعية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل دعني أحدثْك عن أكثر من 42 عالمًا في جامعة الأزهر ضمن تقرير قائمة  ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم، وأيضًا جامعة الأزهر كان ترتيبها بين الجامعات المصرية منذ عامين رقم 14، وكان ترتيبها العام الماضي رقم 7، وترتيبها هذا العام رقم 1 على جميع الجامعات المصرية الحكومية وفقًا لتصنيف التايمز الدولية للجامعات المصرية هذا العام.

وواصل: إضافة إلى ذلك نتحدث عن ملف الجودة والاعتماد فقد حصلت 31 كلية وأكثر من 45 برنامجًا تعليميًّا على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وإن شاء الله اقتربت الجامعة من الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل قريبًا بجهود أبنائها المخلصين.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة عملت على تفعيل الأنشطة الفنية والإبداعية لتنمية مواهب الطلاب وإزكاء روح التنافس المحمود بينهم، وحصلت الجامعة على المركز الأول في مسابقة إبداع التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، وكان تفوق طلابنا في عدة مجالات أذكر، منها: الإنشاد الديني، والفنون الشعبية، والمراسل التليفزيوني، والرسم، وخصص الأزهر مركزًا للإبداع والابتكار بمشيخة الأزهر، مهمته اكتشاف المبدعين وتنمية مواهبهم، وفي مركز تعليم الطلاب الوافدين أكاديمية مواهب وقدرات وفيها يتم التنافس بين الطلاب والطالبات في جميع الفنون كالرسم، والإنشاد، والشعر، والخط العربي، والمسرح، والإلقاء، والفنون اليدوية، ومسابقة عالمية للكاريكاتير، وهذا يؤكد اهتمام الأزهر ودعمه للمواهب والقدرات.

وأكد رئيس الجامعة أن الأزهر الشريف يمضي مع الزمان، يقهر الجهل والظلم وتتحطم على جدرانه أطماع الحاقدين والحاسدين والمرجفين، ويقيض له الله -جل جلاله- في كل عصر من يقوم بشرف خدمته والنهوض به، من شيوخه العظماء وأئمته الأعلام وأعلامه النبلاء.

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