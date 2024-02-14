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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

15 شهيدا من عائلة واحدة.. مجـ زرة جديدة لقوات الاحتلال بوسط غزة

ارشيفي
ارشيفي

أفادت مصادر فلسطينية بسقوط 15 شهيداً بقصف قوات الاحتلال منزل عائلة "نويجع" في النصيرات وسط قطاع غزة.

وكانت  الصحة الفلسطينية اعلنت التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 130 على قطاع غزة

وقالت، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهيد و 145 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية

ولازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم

كما ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 28576 شهيد و68291 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي

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