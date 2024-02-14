برلماني : القمة المصرية التركية فرصة ثمينة لتقوية العلاقات بين البلدين

قال النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس التركي أردوغان لمصر ولقائه الرئيس السيسي بداية جيدة للعلاقات، وفتح صفحة جديدة تتجاوز كل الخلافات الماضية، مشيرا إلى أن الزيارة فرصة ثمينة لتقوية العلاقات المصرية التركية في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

ولفت محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن مصر وتركيا دولتان لهما تاريخ مشترك طويل وثقافات غنية، وحان الوقت لطي صفحة الماضي والتركيز على بناء مستقبل أفضل لشعوبهما، مشددا أن القمة المصرية التركية، استهدفت العديد من المجالات خاصة التعاون الاقتصادي فيما يتعلق الفرص التجارية والاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، ما يسهم في خلق فرص عمل.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس التركي أردوغان لمصر اليوم، تأتي بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات، ولقائه السيسي، خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والانطلاق للمستقبل، لافتا أن الزيارة ستساهم بشكل كبير في زيادة التفاهم والوصول إلي نقاط اتفاق في كثير منً الملفات بين البلدين، وحدوث طفرة اقتصادية حقيقية في مختلف مجالات التبادل التجاري.

واختتم النائب احمد محسن، أن القمة المصرية التركية في وقتها تماما، خصوصا مع وجود اضطرابات في المنطقة على صعيد قطاع غزة، مضيفا أن زيارة أردوغان للقاهرة، نقلة تاريخية للعلاقات وتجاوز تام لفترة الخلافات.

