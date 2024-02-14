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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. غدا.. تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية.. القصة الكاملة لتشاجر طالبات مدرسة صفية زغلول بالأسلحة البيضاء في الجيزة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

غدا.. تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

 


أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غدًا، الخميس، بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.


القصة الكاملة لتشاجر طالبات مدرسة صفية زغلول بالأسلحة البيضاء في الجيزة |شاهد


يأبى الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني أن ينقضي دون وجود مشاحنات أو مشاكسات، ولكن هذه المرة كان الهرج والمرج داخل إحدى مدارس محافظة الجيزة، وتحديدا بمدرسة صفية زغلول للتعليم الأساسي بنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، ليصل الأمر إلى حد استخدام الأسلحة البيضاء والألفاظ الخارجة في مشهد نادر لم يتخيله عقل أو يدركه لبيب.

 

 

بتكلفة 25.5 مليون جنيه.. تجهيز 31 معملا في جامعة بني سويف الأهلية

 

أعلن الدكتور منصور حسن، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، أنه تم تجهيز 31 معملا وغرف تحضيرية للمعامل بالجامعة الأهلية بتكلفة بلغت حوالي 25.5 مليون جنيه، وذلك لخدمة القطاع الطبي بالجامعة الأهلية،  في اطار دعم العملية التعليمية ومقوماتها الأساسية لتدريب الطلاب وفقا لأحدث ما وصل اليه العلم  ولتحقيق رسالة الجامعة كجزء لا يتجزأ من منظومة البحث العلمي التي تعتبر أحد ركائز الجمهورية الجديدة نحو رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

 


صالة المنشآت الرياضية بحلوان تستضيف بطولة الجامعات المصرية للملاكمة.. صور


 


أقيمت بطولة الجامعات المصرية للملاكمة، ضمن فعاليات الدورة الرياضية الطلابية للجامعات المصرية والمعاهد العليا  (دورة الشهيد الرفاعى) الـ 51 للعام 2023- 2024، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات، خلال الفترة من  ١١ : ١٣ فبراير ٢٠٢٤ بالتعاون مع مركز المنشآت الرياضية بالصالة المغطاة بجامعة حلوان .

 

إنشاء تخصص تشغيل وصيانة محطات التحلية بالمدرسة الثانوية للمياه بالإسكندرية


أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم، إنشاء تخصص تشغيل وصيانة محطات تحلية المياه بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي -نظام الثلاث سنوات التابعة لإدارة العامرية التعليمية.



 

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