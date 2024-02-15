بشأن رمضان صبحي.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

اعلن الناقد الرياضي شادي عيسي مفأجاة سارة لجماهير لالزمالك بشأن نجم بيراميدذ رمضان صبحي عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب شادي عيسي : رمضان صبحي هدف مجلس حسين لبيب،وف الغالب سوف يحرز هذا الهدف.

قال خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، إن النادي الأهلي أغلق الباب تمامًا أمام عودة لاعبه السابق رمضان صبحي إلى القلعة الحمراء مجددًا.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه على “فيس بوك”: "الأهلي مش هيرجع رمضان صبحي تاني.. ولو عايز يروح نادي جماهيري؛ ينضم للزمالك اللي فاتحله الباب".

يذكر أن رمضان صبحي انضم إلى بيراميدز في عام 2020 بعد رفضه العرض المقدم للاستمرار مع الأهلي.