أخبار التوك شو|الرئيس السيسي: أؤكد على اعتزازنا وتقديرنا لعلاقاتنا التاريخية مع تركيا.. أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان: لحظة لم يتوقع أحد حدوثها

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الرئيس السيسي: أؤكد على اعتزازنا وتقديرنا لعلاقاتنا التاريخية مع تركيا

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له في أول زيارة له لمصر منذ أكثر من 10 سنوات، موضحًا: "لنفتح معا صفحة جديدة بين بلدين بما يثري علاقاتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح".

أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان: لحظة لم يتخيل أحد حدوثها

علق الإعلامي أحمد موسى، على لقاء الرئيس السيسي بنظيره التركي، قائلا: لحظة لم يتخيل أحد أن تحدث.

أردوغان: عازمون على زيادة حجم استثماراتنا في مصر بحدود 3 مليارات دولار حاليا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّه والرئيس عبدالفتاح السيسي وضعا اليوم في مشاوراتهما هدفا بالوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت.



تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

الهلال الأحمر بسيناء: إسرائيل تتعمد تعطيل العمل بالمعابر الحدودية لمنع دخول المساعدات لغزة|فيديو

قال دكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء إن أعداد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة تزيد وتقل حسب ما يسمح به الجانب الفلسطيني, موضحا أن الاسرائيليين يعملون يوم الجمعة نصف يوم فيقل عدد الشاحنات المتوجهة إلى القطاع عبر معبري كرم أبوسالم والزوجة بينما لا تدخل شاحنات يوم السبت بسب الإجازة الاسبوعية في إسرائيل.

لن أعتزل الطب| السير مجدي يعقوب يكشف أصعب وأسعد لحظات حياته.. فيديو

قال الدكتور والجراح العالمي السير مجدي يعقوب، إن لديه شغف العلم والطب في قلبه وعقله وبدون الشغب يكون مُقصرًا، مؤكدًا أنه سيظل يعمل طوال حياته لمساعدة المرضى ولن يفكر في الاعتزال أبدًا.

استشهاد 14 فلسطينيًا جراء استهداف جيش الاحتلال منزلا وسط غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل باستشهاد 14 فلسطينيًا جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى لمنزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

التحالف الوطنى: 500 شاحنة مساعدات لغزة وصلت رفح

كشف محمود فؤاد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أخر المستجدات بشأن المساعدات المصرية عبر معبر رفح.

30 جنيها.. شعبة السجائر تفجر مفاجأة عن موقف السوق الشعبي من زيادة الأسعار

شف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، تفاصيل زيادة أسعار السجائر.

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم زيادة أسعار السجائر في 6 شركات.

ضخ 55 ألف طن.. مسؤول: السكر بـ27 جنيها في هذه الأماكن

كشف المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، حقيقة عودة أزمة السكر في الأسواق.

وقال عادل عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”: “لا توجد أزمة سكر في الأسواق، وجهود الدولة واضحة في هذا الشأن، إضافة إلى توفير كل أنواع السلع”.