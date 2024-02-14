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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

30 جنيها.. شعبة السجائر تفجر مفاجأة عن موقف السوق الشعبي من زيادة الأسعار

السجائر
السجائر

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، تفاصيل زيادة أسعار السجائر.

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شعبة الدخان عن زيادات السجائر: 11 جنيها حرام.. اعرف الأسعار الجديدة

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم زيادة أسعار السجائر في 6 شركات.

 

وأوضح أن الزيادة تتراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات للعلبة، مشيرا إلى أن الزيادة التي تشهدها السجائر يذهب نصفها إلى خزينة الدولة، حيث أن خزينة الدولة انتعشت بنسبة 50% بعد زيادة سعر السجائر.

 

وأضاف أنه منذ دخول صناعة الدخان والتبغ لمصر في عهد مصر علي باشا، ومصر تتفوق فيها، مبينا أن مصر تصدر لدول مثل السعودية واليمن والكثير من الدول.

 

وأشار  إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، إلى أنه لا زدياة في أسعار السجائر الشعبية، معقبا أنه لو تمت زيادة أسعار السجائر الشعبية ستصل لـ 30 جنيها.

 

وأوضح رئيس شعبة الدخان والسجائر، أنه لابد من توفير السجائر في المحلات والسوبر ماركت، مشيرا إلى أن هناك سوء توزيع في  السجائر، ولابد من قلب الهرم التوزيعي بالسجائر.


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