ضخ 55 ألف طن.. مسؤول: السكر بـ27 جنيها في هذه الأماكن

كشف المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، حقيقة عودة أزمة السكر في الأسواق.

وقال عادل عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”: “لا توجد أزمة سكر في الأسواق، وجهود الدولة واضحة في هذا الشأن، إضافة إلى توفير كل أنواع السلع”.

اهلا رمضان

واكد العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، أنه من الغد سيتم بدء معارض أهلا رمضان في كل محافظات الجمهورية، بتنسيق تام بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، والاتحاد العام للغرف التجارية، وكذلك المحافظين؛ لتوفير كل السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.

وعن شراء المواطنين لكيلو السكر بأسعار تصل إلى 60 جنيها، قال: "كل اللي أقدر أقوله، إن السكر متاح في فروع الشركة القابضة بـ27 جنيها، والشركة ستضخ 55 ألف طن؛ استعدادا لشهر رمضان.