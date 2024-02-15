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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

زوجي وابني مقدرين.. رحاب الجمل: لا أعود لمنزلي بسبب التصوير المستمر

رحاب الجمل
رحاب الجمل

كشفت الفنانة رحاب الجمل، عن تفاصيل أعمالها التي تنتظرها خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع تصويرها مسلسلي بيت الرفاعي وصدفة، المرتقب عرضهما في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وقالت رحاب الجمل، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها تقوم حاليا بقراءة فيلمين سينمائيين، ولكنها لم تستقر عليهما ولم توقع على الانضمام لهما حتى الآن، مشيرة إلى أنها منشغلة بضغط التصوير في الوقت الحالي ما بين بيت الرفاعي وصدفة، لدرجة أنها تقوم بمواصلة ساعات التصوير من الصباح للمساء ولا تعود لمنزلها في كثير من الأوقات. 

وتابعت رحاب الجمل، أنها تتحمل ضغوطات التصوير لأنها تشعر بالتي في مسلسلي بيت الرفاعي وصدفة، وعملها مع مخرجين كبار مثل أحمد نادر جلال وسامح عبد العزيز، لافتة إلى أن أسرتها تقدر انشغالها بالعمل لأن ابنها مخرج وخريج أكاديمية لندن للسينما وزوجها منتج فني، فهم من داخل المجال ومستوعبين انشغالها ويحمسونها.  

 

رحاب الجمل - بيت الرفاعي 

من جهة أخرى، قالت الفنانةرحاب الجمل، إنها تلعب دور شقيقة الفنان أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وأضافت رحاب الجمل في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أنها تلعب دور شخصية من طبقة متوسطة، لافتة إلى أنها أحبت العمل مع كرارة وتشعر بالبهجة في كواليس التصوير. 

وتابعت رحاب الجمل: «أشعر بالخوف من الثقة في وأرغب بأن أكون على قدر هذه الثقة، وعملي في مسلسلي صدفة وبيت الرفاعي معا تحدي بالنسبالي، لكن أمير كرارة يعطي طاقة لكل من معه بالمسلسل وكواليسه جميلة فهو باشا مصر في الأخلاق.. الناس قالت عليه باشا مصر عشان دور الظابط لكن هو باشا مصر في الأخلاق وأنا ما بعرفش أجامل في الحاجات دي وهو عامل بهجة في كواليس المسلسل». 

 

بيت الرفاعي

مسلسل  «بيت الرفاعي»، من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد جلال ، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم أمير كرارة ورحاب الجمل وملك قورة وميرنا جميل ومحمد لطفي .

 

أحدث أعمال رحاب الجمل 

وكانت شاركت رحاب الجمل فى فيلم بعنوان "بلوموندو"، والذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

فيلم “بلوموندو” بطولة حسن الرداد، وهاجر أحمد، ومحمود حافظ، وإنجي وجدان، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع، والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

 

 

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