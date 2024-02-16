عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فيلم حديقة الحيوان يفوز بتنويه خاص في مهرجان بغداد السينمائي

صدى البلد

فاز فيلم التحريك القصير حديقة الحيوان للمخرج طارق ريماوي بـ تنويه خاص من لجنة تحكيم أفلام التحريك في مهرجان بغداد السينمائي الذي انعقد في الفترة من 10 حتى 14 فبراير/شباط، معلنًا بذلك عن بداية مليئة بالإنجازات لعام 2024، تكمل مسيرة حصده للعديد من الجوائز والنجاحات التي بدأها العام الماضي.

تُعد هذه الجائزة أحدث الجوائز المنضمة لقائمة إنجازاته التي كان آخرها جائزة أفضل فيلم تحريك في مهرجان أوليمبيا السينمائي الدولي للأطفال والشباب. وكان حديقة الحيوان قد فاز بـجائزة أفضل فيلم تحريك قصير في مهرجان البحرين السينمائي، وسبق وشارك في أكثر من عشرين مهرجان دولي من بينها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حيث شهد عرضه العالمي الأول، ومهرجان لبنان الدولي للأفلام القصيرة حيث فاز بجائزة أفضل فيلم تحريك، كما فاز بجائزة جوزيبي مايستري لأفضل فيلم تحريك في مهرجان كورتي دا سوجني أنطونيو ريتشي، وشارك في مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في الأردن، مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام القصيرة والتسجيلية، ومهرجان الفيلم الفلسطيني في تورونتو.

للمرة الأولى.. نانسي عجرم أمام كريم عبد العزيز في فيلم «شغل كايرو»

المنتج كريم الشربيني عن فيلم "السيستم": نفس نوعية "البحث عن فضيحة" |خاص



تنطلق الأحداث بينما يتجول سامي في أسوأ حديقة حيوانات في العالم أثناء بحثه عن كرته، وهناك يلتقي بنمر صغير يُدعى عزيز، والذي يتبعه في سعيه للعثور على مكان آمن للعب. رغم كل الصعاب، يصبحا صديقين، ولكن الخطر يتربص بهما في مخلفات الحرب.

تلقى الفيلم دعمًا من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وفاز بجائزة للإنتاج المشترك من مؤسسة روبرت بوش ستيفتونغ، حديقة الحيوان من تأليف وإخراج ومونتاج طارق ريماوي، وإنتاج موريتز مايرهوفر، وأمينة عبدات، وشركة الإنتاج StudioNICE Creative، بينما تتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

البحر الأحمر السينمائي الدولي السينمائي الدولي الفيلم الفلسطيني المنتج كريم الشربيني جائزة أفضل فيلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباحث الآداب كلمة السر.. القبض على سوزي صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

شهادات بعائد 30%| مفاجأة من البنوك تهدد بتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

مفاجآت في سعر الفراخ والبيض الآن..كم سيصل كيلو الدجاج في رمضان ؟

جوزيه جوميز يبدي إعجابه بنجم الزمالك خلال التدريبات

مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام شباب بلوزداد

110 مليارات دولار| وزير المالية يكشف: حل قريب لـ أزمة العملة الصعبة.. ومفاجأة بشأن ديون مصر

هاني حتحوت ردا على تصريحات ناصر ماهر بشأن الأهلي: أنت مش أسطورة

ميدو: اتحاد الكرة خالف لوائح الفيفا بتعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا

موضوعات متعلقة

دراما رمضان 2024.. بوستر حق عرب لـ أحمد العوضي

نصرتني يا أبو ناصر.. تامر حسني يعلق على تحقيق فيلمه مليار جنيه بالسعودية

أخبار الفن: وفاة الفنان علي خليفة .. التفاصيل الكاملة لـ صندوق Big Time الاستثماري لدعم المحتوى العربي

التفاصيل الكاملة لـ صندوق Big Time الاستثماري لدعم المحتوى العربي

وفاة الفنان على خليفة .. تفاصيل

منى زكي تقدم السيرة الذاتية لـ أم كلثوم في عمل سينمائي.. تفاصيل

"التنوع الثقافى والعيش المشترك" بملتقى الهناجر اليوم

الشباب سلوك.. هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور

ترشيحاتنا

هل الزوج ملزم بدفع مصاريف الحمل والولادة بعد الطلاق؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر

دعاء المطر قصير ومستجاب.. ادعوا الله وأنتم على يقين بالإجابة

أمريكا تشن هجومًا إلكترونيًا على سفينة تجسس تابعة لإيران .. تفاصيل

ارتفاع عدد شهداء قصف إسرائيلي على منزل في رفح إلى 6 فلسطينيين

مصر مش صلاح|رسالة من حسام حسن إلى الفرعون في مؤتمر المنتخب..وحازم إمام يصدم الجميع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيش غيرها في البيت.. صور قبلات ورومانسية زوجة محمد رمضان تثير الجدل

بشرى للمصابات .. بقطرة لعاب يمكنك الكشف عن سرطان الثدي

عالمة أنثروبولوجيا تثير الجدل بمعلومات غريبة عن الإحساس بالحب

مثير جدا.. فستان نسرين طافش في عيد ميلادها يشعل السوشيال ميديا

فيديو

في عيد الحب.. قصة ضابط تنكر في زيّ دمية للقبض على تاجرة مخدرات

الحب 4 كيلو لحمة وفرختين.. ماذا قالت رحاب الجمل عن الاحتفال بعيد الحب؟

منخفض جوي .. تفاصيل حالة طقس اليوم | فيديو

ماذا دار بين الرئيس السيسي وأردوغان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ