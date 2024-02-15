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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرفة التجارية ببورسعيد تبدأ تجهيز معرض "أهلا رمضان" لافتتاحه 19 فبراير الجاري

صدى البلد

أعلن محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد التجارية عن الغرفة وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، عن افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمحافظة بورسعيد 19 فبراير الجاري، لافتا إلى أن الغرفة التجارية تقوم بتجهيز المعرض للدورة التاسعة على التوالي، وتجهيزه في بازار بورسعيد الجديد للسنة الثالثة علي التوالي، لتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات وفيرة تلبي احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك.

وأضاف سعده في تصريحات صحفية له اليوم أن إقامة معرض "أهلا رمضان" تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي لضبط السلع وتوفيرها على مدار العام، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ومحافظة بورسعيد.

وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، إلى أن الغرفة تحملت تكاليف إقامة معرض "أهلا رمضان" بالكامل أسوة بالسنوات الماضية، مقابل قيام العارضين المشاركين بالمعرض بعمل تخفيضات حقيقية على الأسعار بشكل ملموس للمواطنين وأقل من مثيلتها بالأسواق خارج المعرض.
وأكد على أن تحمل الغرفة تكاليف إقامة المعرض من تجهيز المكان والكهرباء والأمن والنظافة وغيرها من الخدمات، يأتي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات وفيرة تلبي كافة احتياجاتهم.


ولفت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات داخل المعرض طوال فترة إقامته لمتابعة الأسعار وجودتها وتوافرها بكميات كافية لضمان تحقيق الأهداف من إقامته.

ووجه رئيس الغرفة الشكر إلى اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على التعاون المثمر وتوفير كافة الاحتياجات لإقامة المعرض بالشكل المطلوب وبما يتناسب مع المظهر الحضاري للمحافظة، وكذلك موافقة سيادته على إقامة المعرض داخل بازار بورسعيد الحضاري بشارع النصر للسنة الثالثة على التوالي، بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض السابق في نفس المكان.

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