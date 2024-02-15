عميد كلية الآثار: رفض تبليط الهرم قرار علمي صائب

قالت الدكتورة مونيكا حنا، عميد كلية الآثار والتراث الحضاري، إن إعادة النظر في المشروع المعروف بتبليط الهرم منكاورع كان قرارًا علميًا صائبًا.

وأضافت "حنا"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على فضائية "أون"، أنه كان من المفترض أن يتم عمل لجنة لبحث المشروع قبل الإعلان عنه، مؤكدة أن اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للآثار كلها قامات مهنية كبيرة، يعملون في المجال الأكاديمي للآثار، ولا يمكن أن يشاركوا في هذا المشروع لأنه خطأ.

وتابعت: "لو عاوز أعمل مشروع مختلف عن كل الأفكار اللى قبل كده، على الأقل أنشر ده في دورية دولية علمية لكن ده محصلش".

وأكدت أن ما حدث لا يليق، فلا يمكن أن تكون الآثار مجالًا للبروبوجاندا، الآثار علم ونحن نخسر عندما نجعل الآثار مادة للإعلام".

وأضافت أن دور الإعلام يكون وسيطًا ليخبر الناس بما يحدث، ونحن في حاجة إلى العمل بالعلم والأبحاث العلمية المبنية على البحث العلمي وليس للاستهلاك.