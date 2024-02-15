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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الناتو وأوكرانيا: الاتفاق على دعم كييف بمليون طائرة مسيرة

الناتو
الناتو

أكد وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال اجتماع لمجلس الناتو-أوكرانيا في بروكسل، التزامهم بمواصلة المساعدة العسكرية لأوكرانيا في جهودها لمواجهة الجيش الروسي.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج في مؤتمر صحفي عقب اجتماعات وزراء دفاع الناتو في بروكسل، "أطلع وزير الدفاع الأوكراني عمروف الحلفاء على آخر التطورات على الأرض وقد تناولنا أهمية دعمنا المستمر"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.
وأضاف أنه في الأيام القليلة الماضية فقط، شهدنا حزمًا جديدة من المساعدات أعلن عنها الحلفاء، بما في ذلك كندا وفنلندا والنرويج وتغطي القدرات الرئيسية مثل معدات F-16 وقطع الغيار، وكذلك الدفاع الجوي.
و تجتمع مجموعة من الحلفاء بهدف تسليم مليون طائرة بدون طيار إلى أوكرانيا كما اتفقت 20 دولة من دول الناتو على تشكيل تحالف لإزالة الألغام. 
وقال ستولتنبرج: “كل هذا سيساعد في إنقاذ حياة الأوكرانيين”.

وأشار إلى أن حلفاء الناتو يمثلون معًا 99٪ من إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وأن الالتزام المستمر ضروري للحفاظ على حرية أوكرانيا.

وتابع "منذ الغزو الروسي، قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا حوالي 75 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية ومالية وإنسانية  وقد قدم حلفاء وشركاء آخرون في الناتو أكثر من 100 مليار دولار أمريكي لذا فإن دعمنا يشكل مثالاً حقيقياً لتقاسم الأعباء عبر الأطلسي.  
في 15 فبراير، عُقد اجتماع لوزراء دفاع الناتو في بروكسل، حيث انعقد اجتماع لمجلس الناتو وأوكرانيا.  وشارك وزير الدفاع رستم عمروف في هذا الحدث عبر مؤتمر عبر الهاتف.

طائرة بدون طيار إزالة الألغام حلف شمال الأطلسي الناتو

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