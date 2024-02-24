من الأقوى..iPhone 15 Pro ولا سامسونج S24 Ultra| مقارنة كاملة

لطالما تحتد المنافسة بين العملاقين آبل وسامسونج على صدارة الهواتف الرائدة على مستوى العالم، بعدما ردت سامسونج على آبل باطلاقها Galaxy S24 Ultra، الأمر الذي قد يهدد سيطرة iPhone 15 Pro .

يتيح كلا الهاتفان ما يحتاجه محبو الهواتف الرائدة من فئة فلاجشيب، وهنا تكمن صعوبة الإختيار بينهما، وفيما يلي نعرض عليك المقارنة كاملة لنسهل عليك قرار الإختيار.

التصميم

iPhone 15 Pro

يأتى سامسونج جلاكسي S24 Ultra بشاشة أكبر من آيفون مع مكان مخصص للقلم وشاشة بحواف تجعل المشاهدة مبهرة، بينما بينما يتميز iPhone 15 Pro بوزن أخف، وبحواف حادة تجعل عملية الإمساك به أقوي قليلاً.

Galaxy S24 Ultra

الشاشة

يأتي هاتف iPhone 15 Pro بشاشة عالية الدقة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية؛ قياس 6.5 بوصة، والتى تضمن لك تجربة مشاهدة مميزةقد تكون الأفضل فى السوق حالياً بلا منافس، مع حماية من نوع Ceramic Shield glass، كذلك السطوع من خلال 2000 شمعة عند التعرض لضوء الشمس المباشر.

iPhone 15 Pro

بينما شاشة سامسونج جلاكسي S24 Ultra بدقة Dynamic LTPO AMOLED 2X، مع درجة وضوح 3320 × 1440 بكسل، كما أنها الأكبر حجماً بقياس 6.8 بوصة، وألوانها بنسبة تباين أكثر تجعلها بألوان زاهية، وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Armor.

Galaxy S24 Ultra

الكاميرا

جاء iPhone 15 Pro بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي من Apple لالتقاط صور HEIF كاملة الدقة، يمكنك الآن تغيير عدستك الافتراضية والتصوير بأطوال بؤرية متعددة 24 مم، و28 مم، و35 مم داخل الكاميرا الرئيسية، يمكنك الحصول على تكبير بصري يصل إلى 3x.

ومن ناحية الفيديو، ستتمكن من تصوير فيديو بدقة 4K60 ProRes 4K على الأجهزة، أو حتى التصوير مباشرة على محرك أقراص خارجي من خلال منفذ USB-C (طالما أن لديك الكابل المناسب).

iPhone 15 Pro

بينما يتفوق سامسونج جلاكسي S24 Ultra من ناحية التقريب البصري، الذى يتيح لك تقريب كل ما هو بعيد، بفضل مستشعر سامسونج الرئيسي الجديد بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرا واسعة بدقة 12 ميجابكسل ، وكاميرا للتقريب بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة منظار بدقة 10 ميجابكسل، والتقريب البصري حتي 100 مرة، مما يوفر تجربة تصوير مميزة للغاية، مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابيكسل.

Galaxy S24 Ultra

أما الفيديو فهو بنفس قوة نظيره من آبل، ولكن iPhone 15 Pro يتفوق فى حجم الإضاءة الخاصة بالكاميرا وقت تصوير الفيديو، ولكن الجودة التى ستحصل عليها من عملاق سامسونج ستكون جيدة للغاية.

الأداء

زودت آبل iPhone 15 Pro بمعالج آبل الرائد A17 Pro، وهو أسرع معالج فى هاتف ذكي على الإطلاق حالياً، ويعمل بنظام تشغيل ios 17، مع استبدال زر الصامت الشهير يز أخر يمكن تخصصيه للعديد من الإستخدامات مثل الكشاف، والكاميرا، وتسجيل الصوت.

iPhone 15 Pro

أما سامسونج جلاكسي S24 Ultra يأتى بمعالج SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم، و للكن الأداء تقريباً هو نفسه بين الهاتفين، ويعمل بنظام أندرويد 13 مع واجهة تشغيل سامسونج الأحدث One UI 6.1.

Galaxy S24 Ultra

لكن من ناحية ذاكرة الوصول العشوائية توفر سامسونج ذاكرة وصول عشوائي رام لهاتفها سعة 12 جيجابايت مقابل 8 جيجابايت لوحش آبل.

البطارية

النتيجة تقريباً متقاربة بين الهاتفين، حيث يقدم سامسونج جلاكسي S24 Ultra البطارية الأقوي وهي بسعة 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع حتي 45 وات، وشحن لاسلكي بقوة 15 وات، والشحن العكسي بقوة 4.5 وات.

بينما بطارية iPhone 15 Pro جاءت بعدد ساعات عرض فيديو تصل إلى 29 ساعة، بمعدل 9 ساعات أكثر عن شقيقه السابق iPhone 12 Pro.

السعر

يبدأ سعر iPhone 15 Pro بـ 999 دولار أمريكي لسعة 128 جيجابايت، ومتوفر بـ 4أ لوان هي الأزرق والأسود والأبيض والرصاصي.

iPhone 15 Pro

بينما سامسونج جلاكسي S24 Ultra يبداً بسعر 1299 دولار أمريكي لسعة 256 جيجابايت أيضاً، مع خيارات أكثر من الألوان تصل إلى 8 ألوان.