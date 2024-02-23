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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص نيسان صني أوتوماتيك في مصر.. عرض مش هيتكرر تاني

نيسان صني
نيسان صني

في حالة كانت ميزانيتك محدودة للغاية، وترغب في اقتناء سيارة مستعملة بسعر مناسب، وفي نفس الوقت بناقل حركة “أوتوماتيك”، لن تجد أفضل من هذا العرض على نيسان صني بسعر 75 ألف جنيه فقط.  

جاءت نيسان صني موديل 1982 بمحرك سعة 1500 سي سي، بقوة 54 حصان، يتكون من 4 سلندر، وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

نيسان صني

بلغت السرعة القصوى لـ نيسان صني موديل 1982 حوالي 162 كيلومتر في الساعة، بينما تستطيع الإنطلاق من صفر إلى 100 كيلومتر في 15 ثانية.

نيسان صني

جاءت مقصورة السيارة نيسان صني موديل 1982 رحبة وتتسع لـ 4 أشخاص بكل أريحية، مع عدادات قراءة مبسطة.

حصلت نيسان صني موديل 1982 على دهان بالكامل للتجديد بفعل مرور السنوات، وهي باللون الأحمر، متواجدة في الجيزة، ويبلغ سعرها 75 ألف جنيه فقط، وبها رخصة سارية لمدة سنة ونصف.

نيسان صني
مستعملة نيسان صني نيسان صني أوتوماتيك

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