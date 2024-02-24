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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للبنات سنة أولى سواقة.. عربية BYD سعرها مناسب

BYD
BYD

تفضل البنات باستمرار السيارات صغيرة الحجم من فئة “هاتشباك”، والتي تسهل قيادتها والتحكم فيها بفضل أبعادها المحدودة، بجانب اقتصاديتها في استهلاك الوقود وسعر قطع غيارها الزهيد، وفي حالة كنتي جديدة في تعلم القيادة هناك سيارة مناسبة بسعر 210 ألف جنيه.

وبحسب منصة بيع السيارات المستعملة الأشهر فى مصر “أونلاين”، توجد سيارة بي واي دي F0 مستعملة موديل 2010 للبيع مقابل سعر 210 ألف جنيه، وهي باللون السيلفر.

 Byd F0 موديل 2010

تأتي Byd F0 موديل 2010 بمحرك سعة 1000 سي سي، بقوة 67 حصان، مع ناقل حركة يدوي من 4 سرعات، وتستهلك 4.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

 Byd F0 موديل 2010

توفر Byd F0 موديل 2010 مقصورة رحبة توفر راحة لفرين بالغين فى المقدمة، و فرد أو طفلين فى المقعد الخلفي، بالإضافة لمكيف هواء، وزجاج كهربائي.

حصلت Byd F0 موديل 2010 على دهان خارجي، ولكن داخلياً بدون أى دهانات، بينما بلغ قراءات عداد السيارة 145 ألف كيلومتر.

 Byd F0 موديل 2010

سعر Byd F0 موديل 2010

وصل سعر Byd F0 موديل 2010 إلى 210 ألف جنيه بحسب مالكها، ومرخصة لمدة سنة ونصف.

البنات هاتشباك السيارات المستعملة بى واى دى byd

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