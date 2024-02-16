أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: الرئيس رفض مئات المليارات مقابل تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية.. الرئيس البرازيلي: سنعمل على تقديم المساعدات للأونروا ووقف إطلاق النار بقطاع غزة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مصطفى بكري: الرئيس رفض مئات المليارات مقابل تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي تحدث في الأمم المتحدة منذ سنوات عن ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي رفض مئات المليارات مقابل تهجير الفلسطينيين.

الرئيس البرازيلي: سنعمل على تقديم المساعدات للأونروا ووقف إطلاق النار بقطاع غزة

أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، أن الحكومة البرازيلية سوف تعمل على تقديم مساعدات للأونروا، مشيرا إلى أننا نناشد دول العالم بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

لسه .. تنبيه رسمي من الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ أمس.

الحجر الزراعي: 7.5 مليون طن صادرات سنوية.. ومصر رقم واحد في الموالح

رصد الإعلامى محمد شردى جهود الدولة في دعم الصادرات والتنمية الشاملة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي باستهداف 100 مليار دولار من الصادرات.

وزير النقل: إعادة تشغيل خط الفردان جزء من خطة تنمية سيناء

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن خط الفردان - بئر العبد تعطل بسبب الانفلات الأمني بعد عام 2011، مشيرا إلى أن إعادة تشغيل خط الفردان جزء من خطة تنمية سيناء.

الصحة الفلسطينية: الاحتلال استهدف 150 مؤسسة طبية وأخرج 30 مستشفى عن الخدمة

كشف الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، عن آخر التطورات في قطاع غزة، مؤكدا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مازالت يطرد المرضى والنازحين من أكبر مستشفيات جنوب غزة.

زاهي حواس: أقول للعالم كله.. محدش هيحط على الهرم بلاطة

تحدث عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، عن قرار لجنته المشكلة لمراجعة مشروع "تبليط الهرم" الذي جاء برفض إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع، وضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية من دون أي إضافات.

"المصل واللقاح" توجه رسالة عاجلة ونصائح هامة للوقاية من الكوليرا

كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، مخاطر انتشار وباء الكوليرا، لافتا إلى أن التغيرات المناخية (السيول والفيضانات والحروب) تمثل بيئة خصبة المرض.

الخارجية الأمريكية: نعمل مع مصر وقطر وإسرائيل للتوصل لاتفاق بشأن المحتجزين

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تعمل مع مصر وقطر وإسرائيل على محادثات للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

المبعوث الأممي إلى ليبيا : التسوية السياسية بالدولة يجب جدولتها زمنيا

أكد الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، أن التسوية السياسية في ليبيا يجب أن تشمل جدولا زمنيا محددا، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز” في خبر عاجل.