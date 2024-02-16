صدمة جديدة لـ جوميز بعد إصابة نجم الزمالك

أزمة كبيرة يواجهها البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي بسبب الإصابة الأخيرة التي ضربت الفريق بغياب محمد عبد الشافي هي الأصعب بسبب البدائل.

وتعرض محمد عبد الشافي للإصابة في الركبة اليوم الخميس خلال تدريبات الزمالك، التي أقيمت استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقبلة.

كما سيغيب عن صفوف الزمالك أمام الإسماعيلي أحمد فتوح الظهير الأيسر بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر، في كأس أمم أفريقيا.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره الإسماعيلي في الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري nile، التي من المقرر أن تقام مساء الاثنين المقبل، على ملعب استاد الإسماعيلية.