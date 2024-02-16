رد فعل صادم من إبراهيم عبدالجواد على تصريحات أحمد سليمان

وجه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد رسالة نارية إلى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بعد هجوم الأخير عليه، مؤكدًا أنه يمارس عمله الإعلامي ولا يستطيع أحد منعه من القيام بهذا الدور.



وقال ابراهيم عبد الجواد فى تصريحات تلفزيونية "يا كابتن أحمد سليمان لو كل واحد شاف شغله كويس هنقول احنا أحلى كلام، وهنشيد بالمواقف دي، اللى بنعمله في البرنامج، ده دورنا ومحدش هيمنعنا نعمله سواء حضرتك أو أي "اتخن تخين" طالما بنمارس دورنا بكل أدب وموضوعية وكل الأخبار اللى احنا قولنا عليها بناً على معلومات دقيقة وصادقة".

وأشار :"رجاءًا للكابتن أحمد سليمان حضرتك تقدر قيمة وقامة الكرسي الخاص بعضوية مجلس الزمالك العظيم لأنه ليه مستوى معين من الكلام والطريقة والأسلوب، وأي ممارسات أو أفكار تبدوا غير لائقة دى ممارسات من عصور سابقة نتمنى انها تخلص ولو هي لسه عندك نتمنى انها تروح".



وأضاف "الاقتداء بمن يجلسون حولك في مجلس إدارة نادي الزمالك، برقيهم واحترامهم وأدبهم شيء محمود جدًا جدًا، علشان نحافظ على حالة الاحترام والود الموجودة في الوسط الكروي ومحدش هيمنعنا من ممارسة علمنا"

وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قد هاجم الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، حيث قال: "إبراهيم عبد الجواد اللي مركز قوي مع نادي الزمالك وأخباره، لو مش عجبك قناة أون تايم سبورت تعالى نشغلك في قناة الزمالك، الدوري المصري فيه 16 نادي، ركز شوية مع أخبارهم وأبعد عن نادي الزمالك، عندك اتحادات رياضية كتير ولا أنت مُفلس إعلامياً".