إسلام صادق يهاجم جمال علام بعد تصريحه عن حسام حسن وبطولة إفريقيا

رفض الإعلامي إسلام صادق ، تصريحات جمال علام رئيس الإتحاد الإتحاد المصري لكرة القدم ، حول عدم المنافسة على بطولة أمم أفريقيا المقبلة.

وقال اسلام صادق فى تصريحات تلفزيونية : "تصريحات جمال علام لم يحالفه الصواب فيها، مينفعش تطلع تتكلم على منتخب مصر الكبير الحاصل على 7 بطولات أفريقية ، وتقول إن مش شرط نحصل على البطولة القادمة علشان حسام حسن يستمر".

وتابع : "منتخب مصر هيلعب على البطولة يا استاذ جمال ، اللي جاب حسام حسن الشعب المصري مش اتحاد الكرة".

وقدم اتحاد الكرة الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، في مؤتمر صحفي، امس الخميس، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا عقب الإخفاق في أمم أفريقيا .