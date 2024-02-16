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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيمان العاصي: جمال ساحر بالأحمر المكشوف | شاهد

ايمان العاصي
ايمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام.


وظهرت إيمان العاصي بإطلالة جريئة، حيث ارتدت توب مكشوف من الأمام صمم من قماش ناعم باللون الأحمر، وأختارت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية لتتناغم مع لون بشرتها واللون الأحمر في الشفاه.

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" والذي تم عرضه في مارس 2023 وكان بطولة كل من: النجم محمد رمضان والفنانة هالة صدقي، أحمد داش، إيمان العاصي، مي الكساب، منه فضالي، زينة، عصام السقا، أحمدفهيم، وغيرهم العديد من النجوم وكان العمل من إخراج وتأليف محمد سامي.

وكانت تدور أحداثه في إطار درامي حول "جعفر العمدة " وهو الفنان محمد رمضان والذي كان يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء وهم "ثريا " وهي الفنانة مي الكسابو" دلال " وهب الفنانة إيمان العاصي و"نرجس " وهي الفنانة منه فضالي إلا أنه يقرر الزواج من "عايدة" وهي الفنانةزينة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

IMG_٢٠٢٤٠٢١٥_١٦٣٥٤١ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٢١٥_١٦٣٥٤١ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٢١٥_١٦٣٥٤١
IMG_٢٠٢٤٠٢١٥_١٦٣٥٤١

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