هلا السعيد تبهر متابعيها بإطلالة شتوية أمام برج إيفل بباريس

استطاعت الفنانة هلا السعيد أن تخطف أنظار جمهورها من خلال أحدث ظهور لها في فرنسا، وشاركت "هلا" جمهورها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وظهرت هلا السعيد امام برج ايڤل بإطلالة أنثوية، حيث ارتدت بالطو انيق باللون البيج، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.



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مشاركة هلا السعيد في حدوتة منسية

وفي سياق منفصل، تشارك هلا السعيد في مسلسل حدوتة منسية والمسلسل من بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين.

آخر أعمال هلا السعيد

و الجدير بالذكر آخر أعمال هلا السعيد حكاية "روحي فيك" من بطولة عائشة، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى وتدور أحداثها في إطار رعب نقسى ملىء بالتشويق.