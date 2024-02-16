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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

روان بن حسين تستعرض جمالها وأناقتها بهذه الإطلالة

روان بن حسين
روان بن حسين

نشرت الفنانة الكويتية روان بن حسين صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وخطفت الأنظار بإطلالة جذابة.


وبدت روان ببدلة ستان مشجرة ذا أكمام طويلة باللون الأخضر والاسود، ومكشوف من الصدر، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، وحملت حقيبة كبيرة الحجم ومصنوعة من الجلد باللون الأبيض، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت روان تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها الاسود تنسدل على ظهرها بشكل مرتب ولامع، ووضعت مكياجًا ناعمًا، مستوحى من الألوان الترابية.


آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين

يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين،  أغنية "مالك أمل"، والأغنية من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.
 وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.

وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد  شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقتالأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.

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