عاجل
الطب البيطري بسوهاج يشن حملات على الأسواق ويضبط لحوما فاسدة عادات غريبة..مش حتصدق بيعملوا ايه فى العريس ليلة الدخلة بالأقصر |شاهد نشرة الفن: وفاء عامر بتخاف من الحسد وشيرين عبد الوهاب على مسرح الأوبرا الأحد المقبل أخبار التعليم|آخر موعد للتقدم للمنح التنافسية المقدمة من جمهورية التشيك...أكاديمية البحث العلمى تعلن عن ورشة عمل عن الميتافيرس أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: الرئيس رفض مئات المليارات مقابل تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية.. الرئيس البرازيلي: سنعمل على تقديم المساعدات للأونروا ووقف إطلاق النار بقطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمريكا والصين يتحدان لتدمير العالم بـ الفيروسات .. ما القصة؟

صدى البلد

تنفق حكومة الولايات المتحدة مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل تجارب على فيروسات أنفلونزا الطيور الخطيرة بالتعاون مع العلماء الصينيين، وذلك لجعلها أكثر فتكًا وعدوى.

ويتضمن البحث إصابة البط والإوز بسلالات مختلفة لجعلها أكثر قابلية للانتقال والعدوى، ودراسة قدرة الفيروسات على 'القفز إلى مضيفي الثدييات'، وفقًا لوثائق البحث.

ويتم تمويله من خلال وزارة الزراعة الأمريكية وسيتم عقده في مواقع في جورجيا وبكين وإدنبره في اسكتلندا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

txt

سليمة كما هي.. بيضة من العصر الروماني تثير الجدل

txt

للمرة الأولى منذ أربع سنوات.. كوريا الشمالية تستقبل زوارًا

يأتي ذلك على الرغم من تقييد مثل هذه الأبحاث في عام 2022 والمخاوف المتزايدة من أن الأبحاث الصينية المشبوهة ربما تكون هي السبب وراء تفشي جائحة كوفيد.

وحصلت مجموعة الحملة The White Coat Waste Project، على الوثائق، وتظهر الأوراق أن تمويل أبحاث فيروسات الطيور بدأ في أبريل 2021 ومن المقرر أن يستمر حتى مارس 2026.

فيما تشمل الفيروسات المحددة التي سيعمل الباحثون عليها فيروسات H5NX وH7N9 وH9N2، ووصفت دراسة أجريت عام 2023 فيروسات H5NX بأنها شديدة الإمراض ولديها القدرة على التسبب في مضاعفات عصبية لدى البشر.

أصابت سلالة H7N9 البشر والحيوانات لأول مرة في الصين في مارس 2013، وقالت منظمة الصحة العالمية إن الأمر مثير للقلق "لأن معظم المرضى أصيبوا بمرض شديد".

تم العثور على سلالة H9N2 في الحمام في الصين، وعلى الرغم من أنها ذات قدرة إمراضية أقل من السلالات الأخرى، إلا أنها لا تزال قادرة على إصابة البشر.

المتعاونون الرئيسيون في المشروع هم مختبر أبحاث الدواجن في جنوب شرق وزارة الزراعة الأمريكية، والأكاديمية الصينية للعلوم، ومعهد روزلين بجامعة إدنبرة، وهو شريك في مختبر ووهان.

txt

تنانين زرقاء تقتحم شواطئ أمريكا .. ما القصة؟

txt

على فراش الموت .. مأساة عروس غمرها زوجها بـ مواد كيميائية

بالإضافة إلى ذلك، أحد الباحثين الذين تمولهم وزارة الزراعة الأمريكية هو Wenju Liu، المنتسب إلى WIV ، الذي يُعتقد أنه تسبب في انتشار وباء كوفيد، وعضو مجلس إدارة مجلة علمية، يعمل مع Zheng-Li Shi. والتي تُعرف باسم سيدة الخفافيش لعملها المكثف على فيروسات كورونا الخفافيش.

ومن المقرر إجراء جوانب مختلفة من البحث في مواقع متعددة، بما في ذلك مراكز أبحاث الدواجن في أثينا، جورجيا، وفي معهد روزلين في إدنبرة، وفي الأكاديمية الصينية في بكين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليارات الدولارات تدخل خزينة الدولة|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه رسمياً الآن

شهادات بعائد 30%| مفاجأة من البنوك تهدد بتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

مباحث الآداب كلمة السر.. القبض على سوزي صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

1000 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بحركة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام شباب بلوزداد

هاني حتحوت ردا على تصريحات ناصر ماهر بشأن الأهلي: أنت مش أسطورة

الأعلاف رخصت.. توقعات بتراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق قريبا

موضوعات متعلقة

نسكن كوكب المريخ في هذا التوقيت.. تفاصيل

سباق عالمي من أجل مياه القمر.. تفاصيل

الكوكب في خطر.. رئة الأرض تصاب بـ سرطان الجفاف

تنانين زرقاء تقتحم شواطئ أمريكا .. ما القصة؟

على فراش الموت .. مأساة عروس غمرها زوجها بـ مواد كيميائية

يدمر الزمكان.. ثقب أسود هائل يتسم بالغموض في منتصف المجرة

نقطة دم تكشف مرضا خطيرا قبل الإصابة به بـ 15 سنة

قطعة من جهنم.. سلسلة براكين لا تنتهي تدمر هذا البلد

ترشيحاتنا

جرائم داخل عيادة الحرام.. اعترافات جريئة لشريكة طبيب الإجهاض بالجيزة

دعاء أول جمعة من شهر شعبان.. احرص على آخر ساعة

عقوبة الذبح خارج السلخانة .. تعرف عليها

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 16-12-2024

أمريكا والصين يتحدان لتدمير العالم بـ الفيروسات .. ما القصة؟

مقتل جندي إسرائيلي في غزة وارتفاع العدد إلى 234 منذ الهجوم البري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة الجمعة .. طريقة عمل طاجن الفول فى الفرن

ضيق وقصير.. صبا الرافعي تثير الجدل بهذه الإطلالة

فستان جنات يثير الجدل بالسوشيال ميديا

طبيبة تحذر من غش البن بالأسواق

فيديو

في عيد الحب.. قصة ضابط تنكر في زيّ دمية للقبض على تاجرة مخدرات

الحب 4 كيلو لحمة وفرختين.. ماذا قالت رحاب الجمل عن الاحتفال بعيد الحب؟

منخفض جوي .. تفاصيل حالة طقس اليوم | فيديو

ماذا دار بين الرئيس السيسي وأردوغان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ