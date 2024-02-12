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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

للمرة الأولى منذ أربع سنوات.. كوريا الشمالية تستقبل زوارًا

صدى البلد

فتحت كوريا الشمالية أبوابها أمام السياح للمرة الأولى منذ أربع سنوات، لكن البريطانيين غير قادرين على الذهاب، كانت المجموعة الأخيرة التي زارت البلاد هي أول سائحين يدخلون منذ جائحة كوفيد-19

وبحسب صحيفة الإندبندنت، أقلع السائحون من مطار فلاديفوستوك الروسي يوم الجمعة في رحلة شملت التوقف في العاصمة بيونج يانج.

وتعتبر كوريا الشمالية واحدة من أكثر الدول إثارة للاهتمام والغموض في العالم.،فإذا قررت زيارة كوريا الشمالية، فاتبع نصيحة مجموعتك السياحية والسلطات المحلية. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تعريض سلامتك الشخصية للخطر.

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وقد ورد من قبل أن السلطات الكورية الشمالية احتجزت بعض الرعايا الأجانب وحرمتهم من الحصول على الدعم القنصلي، وأضافت وزارة الخارجية البريطانية: "في حين أن الحياة اليومية في العاصمة بيونغ يانغ قد تبدو هادئة، إلا أن الوضع الأمني ​​يمكن أن يتغير بسرعة دون أي تحذير مسبق بشأن الإجراءات المحتملة من قبل السلطات".

كما أشارت:"هذا يشكل مخاطر كبيرة على الزوار والمقيمين البريطانيين. تابع الوضع السياسي والأمني ​​عن كثب وابقَ على اتصال مع المنظمة المضيفة أو منظم الرحلات السياحية.

وتأتي عودة السياح إلى كوريا الشمالية بعد أيام من اختبار البلاد لسلسلة من صواريخ كروز في أحدث عرض للأسلحة.

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وتم الإبلاغ عن المظاهرة بعد أن اكتشفت كوريا الجنوبية أن البلاد تطلق عدة صواريخ على المياه على ساحلها الغربي.

ولم تحدد وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عدد الصواريخ التي تم اختبارها أو أدائها، وتأتي عمليات الإطلاق في أعقاب تحذيرات من أن البلاد قد تكون مستعدة للقيام بعمل عسكري ضد كوريا الجنوبية في الأشهر القليلة المقبلة وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا.

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