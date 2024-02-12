بعد 90 عاما من غرقها.. سفينة تعود إلى السطح.. ما القصة؟

سيعود حطام سفينة يطلق عليها اسم "تايتانيك جبال الألب" إلى السطح، بعد أكثر من 90 عاما من غرقها لأول مرة تحت الأمواج.

غرقت السفينة سانتيس في قاع بحيرة كونستانس على الحدود السويسرية الألمانية في عام 1933 عندما اعتبرت غير صالحة للإبحار ومكلفة للغاية بحيث لا يمكن التخلص منها.

ولكن على عمق 690 قدمًا أي 210 مترًا تقريبًا،أدى الظلام ونقص الأكسجين إلى ترك السفينة البخارية التي يبلغ طولها 157 قدمًا (48 مترًا) في حالة جيدة بشكل ملحوظ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تمت الموافقة الآن على خطط رفع السفينة من قاع البحيرة وعرضها للجمهور، وقال سيلفان باغانيني، رئيس جمعية إنقاذ السفن التي تحاول تحقيق هذا الإنجاز: "نريد أن نقدم للجمهور ما لدينا هنا؛ يا له من نصب تذكاري لدينا من أسلافنا. وهذا هو الهدف الرئيسي".

كانت خدمة Säntis في الأصل عبارة عن خدمة عبّارات تنقل الركاب حول بحيرة كونستانس، وعملت لمدة 40 عامًا وكانت تحمل ما يصل إلى 400 راكب في المرة الواحدة.

ولكن بعد اتخاذ قرار غير حكيم بتحويل محركاتها من الفحم إلى النفط والانكماش الاقتصادي في المنطقة، تم اتخاذ القرار بإغراق السفينة.

قامت شركة Swiss Lake Constance Shipping Company، مالكة السفينة آنذاك، بنقل السفينة Säntis إلى منتصف البحيرة وغرقت على عمق 690 قدمًا (210 مترًا) وتركت منسية هناك حتى اكتشف مسح تحت الماء في عام 2013 موقع الحطام.

تم شراء السفينة بعد ذلك من قبل جمعية إنقاذ السفن في رومانشورن وتم وضع الخطط لإعادتها إلى السطح، وحصلت السفينة Säntis على لقب تيتانيك جبال الألب نظرًا لوجود عدد من أوجه التشابه بين السفينتين.

وقال السيد باغانيني: "إن السفينة البخارية سانتيس لديها محرك بخاري ثلاثي الأسطوانات مثل تيتانيك، والمحرك البخاري ثلاثي الأسطوانات نادر جدًا، لذا فهذا أحد أوجه التشابه من الناحية الفنية".

ووفقا للسيد باغانيني، غرقت السفينتان أيضًا بطرق متشابهة جدًا، وقال: "ذهبت مؤخرة السفينة في الهواء والعلم يرفرف عاليا، وكان ذلك مشابها أيضا لتايتانيك".

في الواقع، تعد سفينة سانتيس أقدم من سفينة تيتانيك، حيث تم تشغيلها قبل 20 عامًا من غرق السفينة، ولكن نظرا لظروف البحيرة الجبلية العميقة فهي في حالة أفضل بكثير.

تم الحفاظ على السفينة بشكل جيد لدرجة أن الغواصين وجدوا الطلاء الأصلي مرئيًا، تاركين اسم السفينة معروضًا بفخر.

ولكن قد يكون الوقت ينفد لإنقاذ سفينة سانتيس، حيث إنها الآن مهددة بالتدمير بسبب الأنواع الغازية من بلح البحر، فقد تم العثور على بلح البحر Quagga، وهو أحد الأنواع المدخلة، لأول مرة في بحيرة كونستانس في عام 2016 وانتشر منذ ذلك الحين بسرعة.

وجدت دراسة أجرتها محطة أبحاث مصايد الأسماك في بادن فورتمبيرغ عام 2022 أن بلح البحر أصبح الآن 'النوع السائد' في مجتمع قاع البحيرة.

القلق هو أن بلح البحر يمكن أن يغطي السانتيس قريبًا بطبقة سميكة، وقد تم بالفعل العثور على بلح البحر في مدخنة عائلة سانتيس، مما أثار مخاوف من أن وقت التحرك قد يكون محدودًا.