من العين لـ الخدود.. ماذا تكشف ملامحك عن شخصيتك؟

هل نظرت يومًا في المرآة لترى ما هي الرسائل التي ترسلها لمن حولك دون قصد؟، سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن وجوهنا مهمة للغاية في تشكيل الطريقة التي ينظر بها إلينا.

فقد تشير بعض الدراسات إلتي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ، أن وجوهنا يمكن أن تكشف تفاصيل خفية عن شخصياتنا، فمن حجم خديك إلى حركة عينيك، هناك الكثير لتكتشفه.

الحاجبين



سواء كان ذلك حاجبًا مرتفعًا فضوليًا أو عبوسًا عميقًا، فإن حواجبنا هي جزء معبر جدًا من وجهنا، فالحاجب مهم للغاية لدرجة أن دراسة من جامعة يورك تشير إلى أنه قد يكون جزءًا حيويًا من تطورنا البشري.

ويشير البحث إلى أن الحواجب البارزة أعطت أسلافنا القدرة على إيصال نطاق أوسع من المشاعر، مما ساعدهم على تكوين روابط اجتماعية حيوية.

وقالت الدكتورة بيني سبيكينز، المؤلفة المشاركة في الدراسة: "إن الحركات الصغيرة للحاجبين هي أيضًا عنصر أساسي في تحديد الجدارة بالثقة والخداع".

وأضافت:"على الجانب الآخر، فقد تبين أن الأشخاص الذين خضعوا للبوتوكس الذي يحد من حركة الحاجب هم أقل قدرة على التعاطف والتعرف على مشاعر الآخرين".

لذا، فإن مجرد الحصول على حواجب كبيرة يمكن أن يجعلك تبدو أكثر جدارة بالثقة والتعاطف، وقاموا بتحليل الأحكام السريعة التي يصدرها الناس، ووجدوا أن الوجوه ذات الحواجب المرتفعة تعتبر أكثر ثراء وجديرة بالثقة وأكثر دفئا وكفاءة.

من ناحية أخرى، يعتبر انخفاض الحواجب علامة على عدم الجدارة بالثقة، ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن هذا قد يكون انعكاسًا للصور النمطية أكثر من كونه اختلافًا حقيقيًا في الشخصية.

قالت الدكتورة ثورا بيورنسدوتير، عالمة النفس من رويال هولواي والمؤلفة المشاركة في البحث:" إننا نميل إلى المبالغة في التعميم من خلال مجموعة من الملاحظات 'المفيدة اجتماعيًا للغاية".

على سبيل المثال، من المفيد أن تكون قادرًا على ملاحظة حواجب شخص ما لأن هذا يخبرنا كثيرًا عن مشاعره.



الأفواه

الفم يلعب أيضًا دورًا حيويًا في تصوراتنا للآخرين، فقد وجدت نفس الدراسة التي أجرتها جامعة جلاسكو أن الوجوه ذات الأفواه المقلوبة يُنظر إليها على أنها أكثر فقراً وأقل كفاءة وأكثر برودة وغير جديرة بالثقة.

يوضح الدكتور بيورنسدوتير أن هذه التصورات قد يكون لها أيضًا جذور في بعض الملاحظات الصحيحة والمفيدة اجتماعيًا، ولأن ذلك مهم من الناحية التطورية، فإن البشر حساسون للغاية للاختلافات الدقيقة في أفواه الناس وكيفية ارتباطهم بالعاطفة.

ثم نميل بعد ذلك إلى وضع افتراضات حول خصائص مثل الدفء والجدارة بالثقة، وقال الدكتور بيورنسدوتير:"في بحثنا، وجدنا أنه بسبب الروابط النمطية بين الطبقة الاجتماعية وسمات معينة، هناك تداخل في ملامح الوجه يؤدي إلى أحكام كل من الطبقة الاجتماعية وهذه السمات".

بمعنى آخر، نظرًا لأن الأشخاص ذوي الأفواه المقلوبة يُنظر إليهم على أنهم غير أكفاء، ويتم تصوير أفراد الطبقة العاملة بهذه الطريقة، فإن ملامح الوجه والطبقة تصبح مرتبطة.

لكن الدكتور بيورنسدوتير يشير أيضًا إلى أنه قد يكون هناك أيضًا شيء أكثر أهمية من الصور النمطية، وفي بحثها السابق، وجدت أن الناس كانوا قادرين على تخمين ثروة شخص ما من الصورة بمعدلات أفضل بكثير من الصدفة.

وتشير إلى أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية قد تشكل في الواقع وجوه الناس بطرق خفية يستطيع البشر التعرف عليها.

الفكرة الأساسية هي أن الأشخاص الذين يتمتعون بمزيد من الرفاهية يقضون وقتًا أطول في إظهار مشاعر أكثر سعادة مثل الابتسام.



شكل الوجه



سواء كان وجهك عريضًا أو مربعًا أو ضيقًا، فقد يكون أيضًا مؤشرًا على نوع شخصيتك، ويعتقد بعض العلماء أن نسبة عرض الوجه إلى الارتفاع يمكن أن تكون في الواقع علامة مهمة على مجموعة كاملة من سمات الشخصية.

لقد ربطت الدراسات بين الرأس العريض والمربع أو معدل ضربات القلب العالي (fWHR) وعدد من السمات المتعلقة بالهيمنة والعدوان والسلوك الذكوري النمطي.

وجدت دراسة أجريت على الطلاب والسجناء في جامعة يوهان فولفجانج جوته في فرانكفورت أن معدل ضربات القلب المرتفع كان مؤشرًا على الميول السيكوباتية.

ووجد الباحثون أن الرجال ذوي الوجوه العريضة كانوا أكثر عرضة لإظهار الاندفاع المتمركز حول الذات والهيمنة الجريئة، وكان الرجال ذوو الوجوه العريضة في الدراسة أكثر عرضة لإلقاء اللوم على الآخرين بسبب مشاكلهم.

وفي دراسة أخرى، وجد باحثون من جامعة نيبيسينج أن الأشخاص ذوي الوجوه العريضة لديهم دوافع جنسية أعلى وكانوا أكثر عرضة للغش أثناء وجودهم في العلاقة.

وقد وجدت دراسات أخرى أن وجود وجه مربع له تأثير كبير على كيفية النظر إليك، وطلب باحثون من جامعة نيو ساوث ويلز من المتطوعين تقييم 17607 صور جواز سفر لذكور وإناث من حيث العدوانية.

وكشفت النتائج أن الوجوه المربعة تم تصنيفها على أنها أكثر عدوانية من الأشخاص ذوي الوجوه البيضاوية، خاصة إذا كانوا ينتمون إلى الشباب.

ويشير الباحثون إلى أن الوجوه المربعة للشباب الذكور قد تكون بمثابة إشارة إلى القوة البدنية، ولهذا السبب نعتبرهم أكثر عدوانية.



يعتقد بعض الباحثين أن المستويات الأعلى من هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون الجنسي الذكري، تؤدي إلى زيادة معدل معدل ضربات القلب، وهذا يعني أن الرجال والنساء ذوي الوجوه المربعة لديهم مستويات أعلى من هرمون التستوستيرون مما قد يجعلهم أقوى وأكثر عدوانية.

ومع ذلك، فإن الأدلة على هذه النظرية مختلطة إلى حد ما، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 241 مقاتلاً في UFC أن وجود وجه أوسع كان مرتبطًا بمزيد من النجاح.

ويشير الباحثون إلى أن الوجوه العريضة هي علامة على القوة الهائلة الناجمة عن ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون، ومع ذلك، فقد رفض باحثون آخرون صراحة فكرة أن الوجه العريض هو علامة حيوية لارتفاع هرمون التستوستيرون.

كما قالت الدكتورة بيورنسدوتير لـ إنها كانت متشككة، قائلة: "على الرغم من أن الناس يميلون إلى الاتفاق على ما يعتقدون أن شخصية شخص ما هي من وجهه، إلا أن الأبحاث الحديثة لم تجد صلة بين عرض الوجه ونسبة الطول والتستوستيرون".

الفك



قد يكون الفك المنحوت هو المظهر المثالي لنجمة سينمائية، ولكن هل هناك أي شيء أكثر من مجرد وجه جميل؟

قامت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2022 بقياس وجوه 904 طلاب جامعيين في الصين للنظر إلى شيء يسمى زاوية خط الفك السفلي.

هذا مقياس لمدى تربيع فكك، ويتم قياسه عن طريق قياس الزاوية بين الخط الأفقي والخط المرسوم حول الذقن، كما قام الباحثون بإخضاع الطلاب لاختبار لـ 16 عاملاً في الشخصية.

كشفت النتائج أن زاوية خط الفك السفلي، التي تعطي فكًا مربعًا، كانت مرتبطة بشكل إيجابي بعدد من السمات، وعلى وجه الخصوص، وجدوا أن الرجال الذين لديهم فك مربع أكثر سجلوا درجات أعلى في الجرأة والثقة الاجتماعية.

ويشير الباحثون إلى أن هذا قد يكون بسبب عملية تسمى "معايرة الشخصية الاختيارية"، والتي من خلالها يقوم شخص ما بتنمية شخصيته لتتناسب مع سماته الجينية.

الفك المربع والثقة ليس لهما علاقة وراثية أو سبب أساسي مشترك، وبدلاً من ذلك، يتلخص الأمر بشكل أساسي في حقيقة أن الأشخاص ذوي الفك المربع يُنظر إليهم على أنهم أكثر جاذبية وبالتالي يستمتعون عمومًا بتفاعلات اجتماعية أكثر إيجابية.

وهذا بدوره يجعل من الأرجح أن يكتسب أصحاب الفك المربع بيننا شخصيات واثقة من أنفسهم، لكن فكينا وخدودنا ربما لا تزال تحتوي على بعض المعلومات ذات الصلة ببيولوجيتنا.

لقد وجدت الدراسات أن البشر بشكل عام جيدون جدًا في التنبؤ بصحة الآخرين من خلال النظر إلى وجوههم، ويوضح الدكتور بيورنسدوتير أن هذا تطور لأن "القدرة على معرفة من يبدو مريضًا ومن يبدو بصحة جيدة بشكل عام أمر مهم لتجنب المرض".

وجدت إحدى الدراسات التي أجراها باحثون من جامعة ماكواري في سيدني، أن الوجوه النحيلة يُنظر إليها على أنها أكثر صحة، وارتبطت الوجوه ذات الدهون الأقل في الوجه حول الخدين والذقن بضغط دم جيد، ومؤشر كتلة الجسم الصحي، وانخفاض نسبة الدهون في الجسم.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور إيان ستيفن: "توفر النتائج دعما قويا للفرضية القائلة بأن الوجه يحتوي على إشارات صحيحة وملموسة للصحة الفسيولوجية".



العيون



غالبًا ما يُقال إن العيون هي نوافذ الروح، وعلى الرغم من أن العلماء قد لا يذهبون إلى هذا الحد، إلا أنهم يمكنهم في الواقع إخبارنا بالكثير عن الشخص.

هناك الكثير من العلوم الزائفة حول موضوع ما يقوله لون عينك عن شخصيتك، ولكن هذه النظريات، التي غالبًا ما يتم تجميعها تحت اسم علم القزحية، تم رفضها على نطاق واسع من قبل المجتمع العلمي.

فأفضل طريقة للتعرف على شخص ما من خلال عينيه هي تتبع المكان الذي ينظر إليه، واستخدمت الأبحاث التي أجراها عالم النفس في جامعة برانديز تتبع العين لاكتشاف أن المتفائلين قد يرون العالم حرفيًا من خلال نظارات وردية اللون".



عُرضت على المشاركين سلسلة من الصور لموضوعات تتراوح من الإيجابية إلى السلبية، وكشفت النتائج أن أولئك الذين حصلوا على درجة عالية من التفاؤل يقضون وقتًا أقل بكثير في النظر إلى المحفزات السلبية.

وبالمثل، استخدمت ورقة بحثية نُشرت عام 2018 في مجلة Frontiers in Human Neuroscience، الذكاء الاصطناعي لتتبع حركات أعين 42 مشاركًا أثناء قيامهم بمهمات في الحرم الجامعي.

وبمقارنة البيانات مع نتائج استبيانات الشخصية، اكتشف الباحثون أن حركات العين كانت مؤشرا جيدا لبعض سمات الشخصية، وكتب الباحثون: "تُظهر النتائج التي توصلنا إليها تأثيرًا كبيرًا للشخصية على التحكم في حركة العين اليومية".

على وجه الخصوص، وجدوا أن الأشخاص الذين لديهم درجات أعلى في العصابية، وهي سمة مرتبطة بالضيق والقلق، يميلون إلى رمش العين بشكل متكرر أكثر من المشاركين الآخرين، لذا، إذا كنت تريد معرفة شكل شخص ما، فإن النظر في عينيه هو بالتأكيد مكان جيد للبدء.