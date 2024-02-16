رد مفاجئ من سيد عبدالحفيظ على إمكانية عودته للنادي الأهلي

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالفريق الأول بالنادي الأهلي، عن موقفه من العودة إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

قال عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية "في الوقت الحالي ميولي لأشياء شخصية، وليس العودة للعمل في النادي الأهلي، وغدًا في علم الله".

وعن إمكانية تفكيره في العمل كمدير فني للأهلي حال عودته، قال: "لا أتمنى أن أكون مدير فني، دائمًا يشكل ضغط عصبي على المدرب واللاعب وأنا مبحبش الصوت العالي، ولست عصبي"

وتابع: "كان ممكن اتجه للعمل الفني لو لم أتجاوز الـ 28 أو 29 سنة".

وكان سيد عبدالحفيظ قد رحل عن النادي الأهلي بشكل مفاجيء بعدما وجه له النادي الشكر وتم تعيين خالد بيبو في منصب مدير الكرة بدلًا منه.