الاتحاد الأفريقي يصدم الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

تلقى النادي الأهلي صدمة قوية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد رفض قيد محمود الزنفلي في قائمة الفريق الأفريقية.

كان الأهلي تقدم بالتماس للكاف لقيد الزنفلي بشكل استثنائي في قائمته الأفريقية لتعويض غياب محمد الشناوي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

ويحل الأهلي ضيفا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

ويواجه النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره شباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة في تمام الساعة 9 مساءً.

ويحتل النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر صدارة جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع يانج أفريكانز التنزاني.