كولر يصدم نجم الزمالك بقرار مثير

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، صدمة لنجم الزمالك السابق، بعد قرار تأجيل المفاوضات لإنهاء الصفقة.

قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق في تصريحات تلفزيونية "إن مارسيل كولر، مدرب الاهلي طالب بتأجيل المفاوضات مع صفقة الموسم المنتظرة.

وشدد: "المدرب السويسري، طلب الانتظار لفترة من أجل متابعة مستوى لاعب الزمالك السابق، مع البنك الأهلي حتى نهاية الموسم، ليتم الوقوف على مستواه".

وعلى جانب آخر يلتقي النادي الاهلي ضد نظيره شباب بلوزداد، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، في التاسعة مساءً.