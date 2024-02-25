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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

صدى البلد

يعيش العراق حالة من الصدمة بعد وقوع جريمة قتل غامضة أودت بحياة البلوجر العراقي المعروف بلقب "سمسم".

شاهد الفيديو:

وقعت الجريمة في مدينة الديوانية جنوب العراق خلّفت صدمة كبيرة في قلوب المواطنين وأثارت استنكارهم واستياءهم من هذا الفعل الشنيع.

سمسم لم يكن مجرد بلوجر عادي، بل كان شخصية معروفة في المجتمع العراقي، حيث إن البلوجر سمسم كان متحول جنسيًا سابقًا، قبل أن يتعرض لعدة طعنات بالسكين في منطقة البطن والصدر من قبل مجهولي الهوية.

لم يكن أحد يتوقع وقوع جريمة قـ.تل بشعة بحق سمسم، وهذا ما جعل الجريمة تترك بصمة عميقة في قلوب العديد من الناس. فقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيرًا بعد الحادث، حيث عبر المغردون عن حزنهم وغضبهم من هذا العمل الشنيع، وطالبوا بالقصاص للجناة وتقديمهم للعدالة.
 

شاهد الفيديو:

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«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

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