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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ولا تتبعوا خطوات الشيطان.. تنظيم ندوات لتوعوية المرأة في الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشدداً على  ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

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وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية أكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بالتلين بمركز منيا القمح قامت بتنظيم ندوة دينية بعنوان " ولا تتبعوا خطوات الشيطان" وذلك بمقر الوحدة، فضلاً عن قيام وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين ، الأولى تحت عنوان "حرب الشائعات" ناقشت أهمية محاربة الشائعات من بداية ظهورها بعدم تصديقها وتحري الدقة التامة في كل معلومة قبل نشرها للمساهمة في تجاوز التحديات التي تمر بها الدولة.

والندوة الثانية ، ندوة دينية تحت عنوان "فضائل شهر شعبان" وناقشت فضائل الصيام في شهر شعبان الكريم ودروس في تحويل القبلة وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان بمركز فاقوس.

أهداف التنمية المستدامة أراضي الزراعية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الصيام في شهر شعبان

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