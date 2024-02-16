تحذير لسكان 7 محافظات بسبب الطقس .. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية حول حالة الطقس اليوم الجمعة وخلال الأيام المقبلة.

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.



وأشارت الهيئة إلى أن هناك خلايا رعدية عملاقة تؤثر بقوة على الأسكندرية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ومصحوبة بتساقط حبات البرد

كما تتكاثر السحب الرعدية الممطرة على باقى السواحل الشمالية

والفرصة مهيأة أيضا لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري

وعن اهم الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم واماكن تساقط الامطار

فسنشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

بالإضافة إلى توجد أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تشمل 7 محافظات ( مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد على فترات متقطعة

و توقع الخبراء هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وخليج العقبة وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة

فضلا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وقد حذر خبراء الأرصاد المواطنين من ملامسة أعمدة الانارة والاسلاك الكهربائية وتجنب المشي في المطر، والقيادة ببطء ، والاحتفاظ بمظلة و معطف واق من المطر، مع توخي الحيطة والحذر، وذلك حفاظا على سلامتهم أثناء موسم الأمطار

و تتوقع هيئة الأرصاد أن تتحسن حالة الطقس بداية من الغد السبت

مع تأكيدها على أهمية ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل

وعن حالة البحرين

فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية

و حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن جانبها قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ أمس.

وذكرت أن الهيئة حذرت من حالة عدم الاستقرار من يوم الأربعاء الماضي حتى اليوم الجمعة.

ولفتت إلى وجود أمطار تتفاوت شدتها بين الغزيرة والرعدية، و من المتوقع استمرارها، اليوم، على اغلب المحافظات لكنها ستكون أقل من أمس مع وجود انخفاض فى درجات الحرارة و نشاط للرياح

وأشارت الى اننا سنشهد اليوم نشاطا للرياح تتراوح بين 30 لـ 35 كيلو مترا على الساعة، وهذا يجعل المواطنين يشعرون أن درجات الحرارة منخفضة أكثر من المعلن عنها.

وأوضحت اننا مازلنا في فصل الشتاء، وارتفاع درجات الحرارة التي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية ليس طبيعيًا، حيث كانت درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها بمقدار من 4 إلى 5 درجات، وهذا معدل غير طبيعي لأن شهر فبراير هو ذروة فصل الشتاء".

لذلك على المواطنين ارتداء الملابس الشتوية

وعن موعد تحسن الأحوال الجويه قالت أنه مع يوم السبت القادم سيبدأ هذا التحسن، حيث تبدأ سرعات الرياح في الهدوء

وقد عرضت تقارير تلفزيونيه حالة الطقس في مصر

و رصدت هذه التقارير سقوط أمطار غزيرة على عدة محافظات بينها القاهرة والإسكندرية وغيرهما، كما تساقطت ثلوج على جبال سانت كاترين.

ووصل الطقس السيئ والأمطار إلى الصعيد أيضًا، حيث شهدت سوهاج سقوط أمطار غزيرة

ومن جانبها قدمت وزارة الداخلية نصائح مهمة لقائدي المركبات على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية، بشأن القيادة خلال الطقس السيئ والشبورة والأمطار وتمثلت فيما ياتى

خفض سرعة السيارة الى 30 كم/ ساعة

إضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامي فى الوضع المنخفض.

استخدام أنوار الانتظار.

فتح رجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها.

استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك.

الالتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السرعة بأي حال من الأحوال.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن

ضرورة استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا

استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى

عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة

عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث

زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة

عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الامطار لتجنب انزلاق السيارة

عدم الانشغال بغير الطريق والتركيز التام مع الطريق

والالتزام بتعليمات رجال المرور.

من الأفضل عدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بحسب الأرصاد :

العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 16 10

الأقصر 21 09

أسوان 21 10

كاترين 10 03

رفح 18 10

