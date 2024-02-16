خلال 48 ساعة.. خطوات استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيا

يسعي العديد من المواطنين إلى معرفة خطوات استخراج فيش وتشبيه أونلاين دون الحاجة إلي الذهاب إلى المكتب المختص بخطوات سهلة وبسيطة.



استخراج فيش وتشبيه أونلاين



تقدم الحكومة العديد من الخدمات المتكاملة للمواطنين عبر الانترنت والتى تشمل استخراج فيش وتشبيه ويمكن للمواطن عبر خطوات سهلة وبسيطة استخراج فيش وتشبيه والتي تتضمن مايلي :-



خطوات استخراج صحيفة جنائية إلكترونية

يمكن للمواطنين الدخول علي الخدمات الإلكترونية من خلال موقع وزارة الداخلية حيث يحتاج المواطن للقيام بالخطوات التالية:

- تبدأ أولى الخطوات بإدخال البريد الإلكتروني وفي حالة عدم وجود بريد إنشاء بريد وتسجيل رقم سري لها وعمل التسجيل مرة أخرى.

- فى هذه الخطوة يتم إدخال البيانات الخاصة بالاسم والسن ورقم الهاتف والجهة المراد توجيه الفيش لها.

- ثم إدخال طرق الدفع الإلكتروني لتكاليف الفيش المطلوبة.

- وتتشمل هذه الخطوة ضمن خطوات استخراج فيش وتشبيه يتم دفع التكاليف.

- يتم فى هذه الخطوة عمل الفيش.

- وفى هذه الخطوة يتم تحديد العنوان المراد استلام الفيش من خلاله.

موعد استلام الصحيفة الجنائية الإلكترونية



يحصل المواطن على الفيش والتشبيه خلال 48 ساعة ما لم يقم المواطن بتحديد موعد آخر للاستلام ويتم التسليم في العنوان المحدد من قبل المواطن في الاستمارة الإلكترونية، بعد الدفع الخاص بالتكاليف.



خطوات فتح حساب جديد بموقع وزارة الداخلية



تقدم الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها وعليه للاستفادة يلزم علي المواطن فتح حساب عبر هذه الخطوات :-

- يتم كتابة الإسم من واقع بطاقة الرقم القومي، والبريد الإلكتروني.

-يتم كتابة كلمة المرور وإعادة إدخال كلمة المرور.

- يتم كتابة العنوان والوظيفة.

- يتم فى هذه الخطوة كتابة الجنسية ورقم المحمول.

- وفى هذه الخطوة يقوم المواطن بكتابة الرقم القومي، والمقطع الأول لاسم الأم.

- وأخيرا يتم كتابة اسم المحافظة ومن ثم يصبح لدي المواطن حساب على الموقع يمكن من خلاله الحصول علي الخدمات الإلكترونية المقدمة .

أسعار استخراج فيش وتشبيه



تختلف أسعار استخراج فيش وتشبيه علي حسب نوعية الصحيفة والتي تشمل مايلي :-

- يقوم المواطن لسداد 29 جنيها للصحيفة الجنائية العادية.

- تتضمن أسعار الفيش الجنائي 34 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية العاجلة.

- أما سعر الصحيفة الجنائية المميكنة 49 جنيها

- وبالنسبة للصحيفة الجنائية الإلكترونية تبلغ قيمتها 70 جنيها .