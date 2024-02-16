عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال 48 ساعة.. خطوات استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيا

صحيفة جنائية
صحيفة جنائية

يسعي العديد من المواطنين إلى معرفة خطوات استخراج فيش وتشبيه أونلاين دون الحاجة إلي الذهاب إلى المكتب المختص بخطوات سهلة وبسيطة.


استخراج فيش وتشبيه أونلاين 


تقدم الحكومة العديد من الخدمات المتكاملة للمواطنين عبر الانترنت والتى تشمل استخراج فيش وتشبيه ويمكن للمواطن  عبر خطوات سهلة وبسيطة استخراج فيش وتشبيه  والتي تتضمن مايلي :- 

txt

لو بتقدم في شغل جديد .. أسرع طريقة لاستخراج فيش وتشبيه

txt

"بضغطة زر".. طريقة استخراج فيش وتشبيه من الإنترنت


خطوات استخراج صحيفة جنائية إلكترونية

يمكن للمواطنين الدخول علي الخدمات الإلكترونية من خلال موقع وزارة الداخلية حيث يحتاج المواطن للقيام بالخطوات التالية:

- تبدأ أولى الخطوات بإدخال البريد الإلكتروني وفي حالة عدم وجود بريد إنشاء بريد وتسجيل رقم سري لها وعمل التسجيل مرة أخرى.

- فى هذه الخطوة يتم إدخال البيانات الخاصة بالاسم والسن ورقم الهاتف والجهة المراد توجيه الفيش لها.

- ثم إدخال طرق الدفع الإلكتروني لتكاليف الفيش المطلوبة.

- وتتشمل هذه الخطوة ضمن خطوات استخراج فيش وتشبيه يتم دفع التكاليف.

- يتم فى هذه الخطوة عمل الفيش.

- وفى هذه الخطوة يتم تحديد العنوان المراد استلام الفيش من خلاله.

موعد استلام الصحيفة الجنائية الإلكترونية 


يحصل المواطن على الفيش والتشبيه خلال 48 ساعة ما لم يقم المواطن بتحديد موعد آخر للاستلام ويتم التسليم في العنوان المحدد من قبل المواطن في الاستمارة الإلكترونية، بعد الدفع الخاص بالتكاليف.
 

خطوات فتح حساب جديد بموقع وزارة الداخلية


تقدم الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها وعليه للاستفادة يلزم علي المواطن فتح حساب عبر هذه الخطوات :-

- يتم كتابة الإسم من واقع بطاقة الرقم القومي، والبريد الإلكتروني.

-يتم كتابة  كلمة المرور وإعادة إدخال كلمة المرور.

- يتم كتابة العنوان والوظيفة.

txt

من البيت .. خطوات استخراج فيش وتشبيه إلكتروني

txt

سبق اتهامه في 29 قضية.. الصحيفة الجنائية للمتهم بإنهاء حياة ابنته بكفر الشيخ

- يتم فى هذه الخطوة كتابة الجنسية ورقم المحمول.

- وفى هذه الخطوة يقوم المواطن بكتابة الرقم القومي، والمقطع الأول لاسم الأم.

- وأخيرا يتم كتابة اسم المحافظة ومن ثم يصبح لدي المواطن حساب على الموقع يمكن من خلاله الحصول علي الخدمات الإلكترونية المقدمة .

أسعار  استخراج فيش وتشبيه 


تختلف أسعار استخراج فيش وتشبيه علي حسب نوعية الصحيفة والتي تشمل مايلي :-

- يقوم المواطن لسداد  29 جنيها للصحيفة الجنائية العادية.

- تتضمن أسعار الفيش الجنائي 34 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية العاجلة.

- أما سعر الصحيفة الجنائية المميكنة 49 جنيها 

- وبالنسبة للصحيفة الجنائية الإلكترونية تبلغ قيمتها 70 جنيها .

صحيفة جنائية فيش وتشبيه إصدار فيش وتشبيه استخراج فيش جنائي استخراج فيش جنائي اون لاين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استقالة اتحاد الكرة .. فاروق جعفر: حسام حسن لن يقبل الإشراف على المنتخب

1000 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بحركة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رد فعل ناري من الأهلي على تصريحات ناصر ماهر

مليارات الدولارات تدخل خزينة الدولة|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه رسمياً الآن

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

الحق نزل التردد.. قناة مفتوحة على النايل سات تذيع مباراة الأهلى وشباب بلوزداد

الأهلي يتحرك لاستعادة محمد شكري وخطف نجم منتخب الأردن.. تفاصيل

تبرعوا للمقاومة.. نداء عاجل من أبو عبيدة لجماهير الأمة

موضوعات متعلقة

من غير مشاوير .. خطوات استخراج تصريح سفر إلكتروني

للسفر.. كيفية استخراج فيش جنائي 2024

ترشيحاتنا

541 طن دقيق وسكر.. الداخلية تداهم مخازن تجار السلع الغذائية

خلال سنوات.. دول عربية ستصبح بلا نباتات أو محاصيل| ما القصة ؟

الجريمة اتكشفت بعد دفنها.. صدى البلد يحاور صديقة ضحية السرقة بعين شمس

الخارجية الروسية الروسية تعلق على احتمال قيام الجيش الإسرائيلي باجتياح رفح

معايير الكسب الحلال .. مفتي الجمهورية يوضح أمورا تغيب عن عمل المستريَّحين

بيان عاجل من حماس حول حادث إطلاق النار في كريات ملاخي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. تناول القهوة بهذه الطريقة يزيد من حرق السعرات الحرارية.. بالطرحة والعباءة.. نيرمين الفقي في العمرة

مساج القدم يخلصك من الآلام نهائيا.. إليك أفضل التمارين

رمضان 2024| رباب ممتاز تروج لدورها في مسلسل صدفة

رمضان 2024.. Watch it تطرح البوسترات الفردية لمسلسل لحظة غضب

فيديو

تحذير لسكان 7 محافظات بسبب الطقس .. فيديو

ارتفاع جديد في أسعار السجائر.. ماذا يحدث ؟

مجبتش لحمة من شهور.. ساويرس يبحث عن السيدة صاحبة العباءة السوداء

مفاجأة صادمة لمحتكري الدولار وارتفاع جديد للذهب.. تفاصيل بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ