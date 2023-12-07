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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من البيت .. خطوات استخراج فيش وتشبيه إلكتروني

أونلاين
أونلاين

يسعي الكثير من الشباب إلى البحث عن كيفية استخراج فيش وتشبيه أونلاين خاصة أن صحيفة الحالة الجنائية تعد من أبرز وأهم المستندات التي تطلبها الشركات والهيئات والمؤسسات من المتقدمين للوظائف.

استخراج فيش وتشبيه أونلاين


وتوفر الحكومة للمواطنين إمكانية استخراج فيش وتشبيه أونلاين دون الحاجة إلي الذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنية لاستخراجه والقيام بذلك من المنزل.

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من البيت.. خطوات استخراج فيش وتشبيه أونلاين

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أسرع فيش وتشبيه من البيت بنفس اليوم.. تعرف على الخطوات

خطوات استخراج فيش وتشبيه

ويوفر موقع وزارة الداخلية للمواطنين الراغبين في استخراج فيش وتشبيه من المنزل القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تشمل مايلي :-

- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية هو أولي خطوات استخراج فيش وتشبيه أونلاين من المنزل

- وفى هذه الخطوة من بين خطوات استخراج فيش وتشبيه وبعد ظهور الصفحة الرئيسية من موقع وزارة الداخلية، يتم اختيار الخدمات الإلكترونية التي تؤدي إلى الأيقونة الخاصة بـ «الأدلة الجنائية».

-  بعدها بالضغط على أيقونة «إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».

- يتم اختيار الخدمة المطلوب إجراءها، يتم الضغط على «تسجيل الدخول» حتى يتم بدأ إجراءت الخدمة المطلوبة.

- يتم فى هذه الخطوة إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحسابه على موقع وزارة الداخلية.

- إذا كان المستخدم لم يكن لديه حساب على موقع الوزارة، يقوم بالضغط على إنشاء حساب جديد، ثم بعد ذلك يقوم بملء جميع البيانات المطلوبة لإنشاء الحساب الخاص بالمواطن، وبعد الانتهاء من التسجيل وتحديد كلمة المرور المطلوبة، يتم الضغط على تسجيل.

- وبعد الانتهاء من إنشاء حساب خاص بالمواطن على موقع وزارة الداخلية، تظهر الصفحة الخاصة باستخراج فيش وتشبيه أون لاين، ثم يقوم المستخدم بإدخال كافة البيانات المطلوبة لاستخراجه، وبعدها يختار طريقة الدفع إلكترونيا.

- وبعد الانتهاء من تسجيل طلب الحصول على فيش وتشبيه أون لاين عبر موقع وزارة الداخلية، ينتظر المواطن وصول الفيش والتشبيه للمنزل في أقرب وقت.

أسعار استخراج فيش وتشبيه 


وتختلف رسوم استخراج فيش وتشبيه على حسب الصحيفة الجنائية.

- يتم سداد  29 جنيها للصحيفة الجنائية العادية.

- كما تتضمن أسعار الفيش الجنائي 34 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية العاجلة.

- أما سعر الصحيفة الجنائية المميكنة 49 جنيها مصريا.

- كما تبلغ  سعر الصحيفة الجنائية الإلكترونية 70 جنيها مصريا.

موعد استلام فيش وتشبيه أونلاين

- ويمكن الاستلام 48 ساعة بالنسبة للفيش المستعجل على أن يتم التسليم في العنوان المحدد من قِبل مقدم الطلب.

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أسرع فيش وتشبيه من البيت بنفس اليوم.. تعرف على الخطوات

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أونلاين .. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل


- كما يستغرق الطلب داخل مكتب الفيش والتشبيه التابع لقسم الشرطة  24 ساعة.


- أما في حالة الطلب الفوري، يتم فيها الاستلام في نفس اليوم.

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