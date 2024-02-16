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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة لـ كولر.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

الأهلي
الأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري

وحالت الإصابات دون وجود 9 لاعبين من الأهلي في مباراة شباب بلوزداد الجزائري، التي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لنسخة الموسم الكروي الجاري 2023-2024.

ويفتقد الأهلي خدمات 9 لاعبين وهم: "محمد الشناوي، أحمد عبد القادر، محمد الضاوي كريستو، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، بيرسي تاو، محمود متولي، وسام أبو علي، خالد عبد الفتاح".

 

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