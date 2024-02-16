إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة .. شاهد

خطفت الفنانة إيمان العاصي انظار متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وبدت إيمان العاصي بإطلالة جريئة، حيث ارتدت توب مكشوف صمم من قماش ناعم باللون الأسود، وأختارت تسريحة شعر جذابة، ولفتت الأنظار بملامحها الطبيعية الجميلة من دون مكياج.

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" والذي تم عرضه في مارس 2023 وكان بطولة كل من: النجم محمد رمضان والفنانة هالة صدقي، أحمد داش، إيمان العاصي، مي الكساب، منه فضالي، زينة، عصام السقا، أحمدفهيم، وغيرهم العديد من النجوم وكان العمل من إخراج وتأليف محمد سامي.

المسلسل تدور أحداثه في إطار درامي حول "جعفر العمدة " وهو الفنان محمد رمضان والذي كان يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء وهم "ثريا " وهي الفنانة مي الكسابو" دلال " وهب الفنانة إيمان العاصي و"نرجس " وهي الفنانة منه فضالي إلا أنه يقرر الزواج من "عايدة" وهي الفنانةزينة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.