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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية الروسية تعلق على احتمال قيام الجيش الإسرائيلي باجتياح رفح

رفح
رفح

صرح المبعوث الرئاسي الروسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، أن الوضع الحالي حول رفح يثير قلق موسكو، وأن روسيا تحافظ على علاقاتها مع جميع الأطراف المعنية.

وقال بوجدانوف في تصرحات لوكالة تاس الروسية عندما سئل عن الوضع حول رفح: "إنها مسألة مثيرة للقلق".

وأضاف: "نحن على اتصال ونواصل التفاعل بنشاط مع جميع الأطراف المعنية، ونجري اتصالات إضافية مع ممثلي حماس وزملائنا الإسرائيليين".

وفي 7 فبراير الجاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لبدء القتال في رفح على حدود قطاع غزة مع مصر. 

وبعد يومين، أصدر نتنياهو تعليماته للجيش الإسرائيلي بإعداد خطة لإجلاء المدنيين والقضاء على كتائب حماس الأربع المتبقية في المدينة.

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